El cantante Dani Martín ha pedido ayuda en las redes sociales para que estas hagan su magia y obren el milagro, ante una situación complicada que le ha tocado vivir en primera persona. Quien diera voz a El Canto del Loco ha anunciado en Instagram que ha sido víctima del robo de su cartera. Sin embargo, la pérdida del dinero no ha supuesto un grave problema para él; tampoco la documentación que portaba o las tarjetas bancarias que ya han sido anuladas, según él mismo ha manifestado.

Sin embargo, en su cartera Dani Martín guardaba un gran tesoro, uno de esos que no llevan aparejado un gran valor material, aunque su valía sentimental resulta inconmensurable. Hablamos de una bonita fotografía de su hermana Miriam, fallecida el 9 de febrero de 2009 de forma repentina como consecuencia de un accidente cerebrovascular. La pérdida de su hermana dos años mayor que él, auténtico referente y apoyo incondicional para Dani Martín, resultó un duro golpe tal y como el propio vocalista ha admitido en ocasiones anteriores.

Por dios, se me parte el alma en mil pedazos viendo estos vídeos. Le robaron la cartera a Dani Martín, donde había una foto de su hermana con mucho valor sentimental, que aparezca al menos la foto 🙏🏻. @_danielmartin_ 💔 pic.twitter.com/a4a1yS7x4D — Esther Fernández (@EstherFerndez) August 6, 2022

En este sentido, Dani Martín afirma a los poseedores de la cartera hurtada que pueden quedarse con su DNI, si les apetece o les resulta gracioso. «Lo que más me duele es que llevaba dentro una foto de mi hermana (...) me parece que es una putada. Así que si a alguien se le ocurre devolverla, porque en realidad no la quiere para nada y yo sí, le pediría que lo pensara». «Me parece asqueroso» sentencia al final de un vídeo en el cual al músico se le ve visiblemente dolido. Permaneceremos a la espera de novedades en relación a este asunto.