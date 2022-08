Este año, dentro de unas semanas, la reina Letizia cumplirá cincuenta años. Y ese es un acontecimiento que explica en buena parte la evolución de sus estilismos –ropa, calzado, accesorios, peinado, maquillaje–, incluso cuando está de vacaciones, como ocurre ahora, en Mallorca, donde puede echar mano de atuendos más informales. Bien sabemos que no se trata de unas vacaciones como las que disfrutamos los simples mortales, pues ella y su familia viven bajo el foco mediático y el análisis permanente.

Letizia inauguró su período real hace ahora ocho años, en 2014, cuando empezó a posar para las cámaras ya plenamente instalada en su papel de reina consorte. Era entonces una madre relativamente joven, 42 años, con dos hijas de 9 y 8 años, que deseaba transmitir la imagen de una mujer normal. Arrastraba todavía el espíritu de la persona que era antes de aceptar casarse con el heredero del trono de España, en 2003. Desde aquellas primeras imágenes hasta hoy el vuelco ha sido importante.No solo por la indumentaria, también por la actitud.

1. MARIVENT 2014

De andar por casa. La primera aparición de doñaLetizia como reina enMallorca podría haber servido de inspiración a millones de amas de casa del mundo: camiseta blanca, pantalón tipo pijama con estampado bicolor y sandalias planas con pedrería. Su cuidada melena castaño claro con mechas era lo único que transmitía algo de estilo en su imagen.

2. MARIVENT 2015

Un aire ‘hippy’. Letizia, a pesar de llevar un año como reina de España, conservaba todavía ese aire desenfadado, juvenil, de una joven madre de clase media. Contribuía a su imagen el corte de pelo bob y la ausencia de accesorios. Una sencilla blusa bordada sin mangas, de la firma Flamenco, con toques arte-sanales, unos pantalones caqui anudados al tobillo, de Boss, y las aubarques de RIA Menorca que con tanto gusto llevó ese verano.

3. MARIVENT 2016

Puro estilo ‘navy’. No parece que doñaLetizia sea una gran aficionada a la náutica, como lo es su familia política, pero eso no es problema a la hora de elegir un clásico look navy, un clásico imperecedero que nos remite mentalmente a las vacaciones, la costa y la elegancia de tiempos pasados. Para componerlo, la Reina eligió entonces una camiseta de rayas de AdolfoDomínguez, un pantalón capri en blanco de HugoBoss y unas sencillas sandalias planas de Magrit. La melena castaña ya le llegaba a los hombros, aportándole una imagen más dulce.

4. SÓLLER 2017

El vestido polémico. Para su visita al museo Can Prunera, la Reina eligió un minivestido blanco de batista con lorzas y puntillas, muy fresco, con cierto aire infantil. Fue muy comentado en algunos medios, que cuestionaron la idoneidad de que doñaLetizia usara un vestido tan corto. Lo complementó con unas sandalias planas y un capazo tradicional de palmito con las asas de cuero. Lució el pelo más rubio gracias a unas acertadas mechas.

5. ALMUDAINA 2018

Alpargatas de cuña. En esta ocasión, quizá escuchando las veladas críticas provocadas por su atuendo del año anterior, laReina eligió un vestido de corte perfecto y largo midi, que le sentaba como un guante. De HugoBoss, blanco, con calados, escote a la caja y falda con vuelo, permitía mostrar sus tonificados hombros y brazos, bronceados. A los pies lució las alpargatas de cuña que tanto le gustan. Letizia estaba a punto de cumplir 46 años y eso pareció marcar un antes y un después en sus estilismos, a partir de aquí mucho más maduros.

6. MARIVENT 2019

Lleva el escote en V. Hasta este momento doñaLetizia se había decantado por mostrar brazos y, a veces, piernas. Desde 2019 la Reina optó por el escote en V y alargó sus faldas. Ese verano supuso un cambio radical de estilo para la esposa de Felipe VI. La vimos más tradicional, mucho más reposada en su estilismo, quizá un poco con aire de madrina de boda, ¿dema- siado formal? Decidió coordinar el vestido de AdolfoDomínguez, de un largo generoso y un favorecedor estampado en grandes flores rosas sobre fondo blanco, con cuñas atadas al tobillo de Mint & Rose.



7. PETRA 2020

De rojo favorecedor. De nuevo con alpargatas de cuña atadas al tobillo –esta vez de cuero marrón de la firma Uterqüe–, la Reina eligió para su visita a la patria chica de Fray Junípero Serra un estiloso vestido rojo largo midi, de escote en V, sin mangas y cintura marcada por un cinturón con gran hebilla. Lo firma AdolfoDomínguez. El fallo de su estilismo recayó en la bolsa, que aparentaba ser de auténtica roba de llengües, pero resultó ser un fake. El cabello, a partir de este momento, lo lleva más largo.

8. LLUC 2021

Cruzado perfecto. Los vestidos cru-zados favorecen a cualquier tipo de cuerpo y Letizia no fue la excepción el año pasado enLluc, donde lució un precioso diseño en lino azul de la marca AdolfoDomínguez, un diseñador habitual en el armario real. Como novedad, cubría sus hombros y brazos, algo que no suele hacer, y dejó al descubierto sus primeras canas sumándose a una moda universal. Re-pitió escote en V, largo midi y, a los pies, calzado de Espardenyes Torres. Esta vez sí acertó con el bolso, de auténtica roba de llengües.

9. VALLDEMOSSA 2022

Diseño mallorquín. Por fin laReina ha escogido una firma mallorquina para posar ante las cámaras en el tradicional posado veraniego en laIsla.Ha sido Pablo Erroz el encargado de vestir a Letizia con un conjunto sencillo, pero elegante, con una sutil roba de llengües en la falda acampanada y top sin mangas en verde oscuro. De nuevo, sus tradicionales espardenyes y un bolso de palmito con detalles en cuero.

LAS RECEPCIONES

Una imagen impecable. El equi-paje de doña Letizia en sus despla-zamientos a Mallorca incluye tam-bién vestidos de reina que utiliza en las recepciones institucionales que, hasta ahora, se celebraban en la Almudaina.

Se estrenó (10) como anfitriona en 2014, con un vestido blanco de Felipe Valera, con escote asimétrico, y sandalias doradas de Magrit.

Un año después (11) dio la campanada con un conjunto total black de pantalón y blusa con volan-tes, ofreciendo una imagen muy diferente a la habitual.

En 2016 repitió sandalias con un vestido de cóctel estampado de JuanVidal (12) de seda con el cuello a la caja fruncido.

El perfecto diseño de Duyos realizado con un mantón de Manila de 2017 (13) fue su mayor acierto, esta vez con el pelo reco-gido.

En 2018 (14) eligió firmas ex-tranjeras: falda floreada de Carolina Herrera y top de punto naranja de HugoBoss de cuello alto.

Al año siguiente (15) el vestido con falda evasé rojo con cuello halter favorecía su bronceado.

Igual que la gran sorpresa de este año (16), el elogia-do diseño de la ibicenca CharoRuiz, con cuerpo de nido de abeja y am-plia falda con volante, de estam-pado colorido y un aire muy estival.