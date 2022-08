«Di las gracias a Letizia por lucir mis diseños»

La diseñadora de joyas Isabel Guarch también se mostró encantada de que las mujeres de la Familia Real optasen, una vez más, por elegir algunos de sus diseños. En esta ocasión la reina Letizia apostó por unos pendientes de su colección Formentor, y doña Sofía por un colgante de la nueva propuesta, Modernismo 1903, presentada este mismo año e inspirada en la arquitectura del Gran Hotel de Palma.

«A la reina Letizia no la conocía personalmente, así que cuando me acerqué a ella, el jueves, en Marivent, me presenté y le di las gracias por interesarse por mis diseños y la apuesta que siempre hace por el diseño balear y la marca España», asegura Isabel Guarch, quien desde hace años es una de las diseñadora de joyas preferidas de la reina emérita.

En cuanto a la colección Formentor, sus piezas, confeccionadas detalle a detalle de forma artesanal, reflejan la belleza de elementos como el ‘Pi’ de Formentor, protagonista del conocido poema de Costa i Llobera El pi de Formentor. Isabel Guarch plasma en sus colecciones la cultura y belleza de Mallorca. La naturaleza se convierte en la protagonista de esta colección que combina una base en plata de ley con un 25 por ciento de la pieza en oro amarillo de 18 Kts y piedras naturales como el jade en tonos verde.