El tradicional posado veraniego de la Familia Real en Mallorca, el lunes en La Cartoixa de Valldemossa, ha estado marcado, sin duda, por el outfit de la reina Letizia, que lleva 24 horas copando portadas, columnas de estilistas especializados y parabienes de amantes de la moda. La Reina lució una blusa sin mangas verde, un bolso de palmito tipo saco, sus habituales alpargatas trenzadas de Sabellar y una falda en blanco y verde menta que no ha dejado indiferente a nadie, muy veraniega, muy mediterránea, en definitiva, muy mallorquina.

Esta falda es obra del diseñador Pablo Erroz, confeccionada en el tradicional tejido ikat mallorquín, pero con un diseño exclusivo del creador a base de topos difuminados, en colaboración con el taller Textil Bujosa; «eso sí, realizado 100 por 100 en algodón, para hacer la falda más sostenible, menos pesada a la hora de lucirla y con menos apresto», explica Erroz, que pasa unos días en Mallorca y al que le sorprendió en mitad de la calle la imagen de la Reina y la posterior avalancha de llamadas y peticiones de entrevistas.

«Estaba de paseo cuando me llamó mi madre. ‘Tu falda en el posado real’ me dijo. A continuación no dejaron de entrarme mensajes y llamadas –explica el diseñador mallorquín, francamente entusiasmado con la recepción de esta pieza exclusiva para la Reina–. Nos encargaron esta prenda hace unos meses, y pensábamos que la llevaría durante sus vacaciones, pero no sabíamos que la iba a lucir en una ocasión tan especial. Estamos encantados con el resultado. El estilismo que lucía la Reina era perfecto en un escenario tan mallorquín. La marca Mallorca está en lo más alto», confiesa Pablo Erroz.

En este sentido, el diseñador, que tiene su showroom en Barcelona, recuerda que la estilista de la Reina contactó con su equipo tras el desfile del mallorquín en la Mercedes Fashion Week del pasado mes de marzo para encargarle esta pieza. «Tenían claro lo que querían desde el principio y la comunicación ha sido fluida y muy buena. Me encantaría seguir trabajando con ellos», apunta esperanzado Erroz.

Un diseño de Pablo Erroz con sus tejidos ikat en la última pasarela de Mercedes Benz Fashion Week, en Madrid.

El mallorquín, cuyos diseños han escogido cantantes como Lola Indigo o Guitarricadelafuente, y Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, sigue con su intención de llevar la marca Mallorca a todos los rincones, mostrando las tradiciones de la Isla, pero dando un paso más allá. Así, durante los próximos meses veremos su primera colección con un grupo asiático, trabajará al alimón con una conocida bodega de vinos y verá la luz su primera línea de mobiliario y suelos. Cuando Pablo Erroz dice que no le gusta tener vacaciones, parece que no miente.