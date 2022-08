Un saludo afectuoso. Este lunes, al llegar el rey Felipe VI al Real Club Náutico de Palma, la expectación fue máxima. Todas las miradas seguían al Monarca quien, a pocos metros del Aifos, se detuvo unos instantes para estrechar la mano a Nico Martínez, fotógrafo especializado en el mundo de la vela y quien lleva más de treinta ediciones en la Copa del Rey, captando imágenes espectaculares. Y es que a don Felipe no se le escapa una.

Palmesanos, ‘valldemossins’ y turistas. Las calles de Valldemossa se llenaron este lunes de valldemossins y turistas deseosos de ver de cerca la llegada de los miembros de la Familia Real a La Cartoixa, pero sobre todo había palmesanos, que no dudaron en acercarse a esa localidad de la Serra de Tramuntana para dar su apoyo a la Casa Real y saludar, aunque fuera en la distancia, a los Reyes y a sus hijas. En el lugar no faltó la presencia de algún miembro del colectivo Música per la Llibertat para ‘cantar’ en contra de la presencia de los Reyes.