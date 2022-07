Hace unas semanas, en dos ocasiones, denunciamos el pésimo estado en que se encontraban los elementos que utilizan las personas con discapacidad para bañarse en la playa de Ciutat Jardí, en el Coll d’en Rabassa. La denuncia también la hicieron, con nombres y apellidos, tres personas con movilidad reducida que frecuentan el lugar. Pues bien, desde hace unos días dichos elementos han sido sustituidos por otros, en buen estado, gracias a los cuales los discapacitados podrán ser trasladados hasta el mar sin ningún problema. Por tanto, hay que dejar constancia de ello. Se ha tenido que insistir, pero el responsable ha solventado el problema.

O mejor, parte del problema. Porque ahora queda solucionar el desagüe de la ducha, que no tira como debiera, por lo que la dependencia donde esta se encuentra se queda completamente inundada. También hay que mejorar mucho más, al menos estéticamente, el estado de las casetas donde están las duchas, los servicios de WC, y cubrir la arena que queda entre la acera y la esterilla que lleva a la plataforma de madera, ya que aquella impide que rueden bien las ruedas de los cochecitos. Si se hace, todos saldremos ganando.

Ahora falta corregir las deficiencias que hay en las duchas y otros servicios.

Homenaje merecido

Este jueves, 28 de los corrientes, entre las 18.00 y las 19.40 horas, en el edificio de la Autoritat Portuària (Moll Vell de Palma) se celebrará un acto en homenaje al ingeniero Gabriel Roca, nacido en Palma en 1896, y fallecido, también en Palma, en 1986. Así, a vuela pluma, y hablando con su hijo, Gabriel, recordaremos que sus primeros destinos como ingeniero fueron las ciudades de Ceuta, Tetuán y Melilla, donde, entre otras cosas, trabajó en la construcción del ferrocarril. Antes de viajar al norte de África, proyectó el tranvía desde el Coll a s’Arenal. Posteriormente, Gabriel Roca fue director de la Junta de Obras del Puerto de Palma (1940-1962), fue el autor y ejecutor del proyecto del Passeig Marítim de Palma, el cual lleva su nombre, también proyectó y ejecutó la obra del Dique del Oeste, además de otros puertos de distintas localidades costeras de la Isla. ¡Ah!, y fue también ingeniero-director del puerto de Barcelona, y al margen de la ingeniería, director del Fomento de Turismo de Mallorca. (Seguramente nos olvidamos de más cargos y proyectos que llevó a cabo a lo largo de su vida).

El ingeniero Gabriel Roca.

En el homenaje a Gabriel Roca intervendrán la decana del Colegio de Ingenieros, Sara Lobato Rubio; y Rafel Soler Gayá, que disertará sobre la figura del homenajeado, haciendo hincapié en su trabajo en el ámbito de las obras públicas. También se recordará su aportación en el Passeig Marítim palmesano. Durante el acto, por parte de la familia, se hará entrega al Colegio de un busto del ingeniero Roca. Cerrará el homenaje el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí. El ingeniero Roca, a la hora de construir el Passeig Marítim de Palma, supo encontrar en él un espacio que convirtió en parque, para disfrute de niños y mayores; un parque con bancos y naranjos, en cuyo frontal colocó la imagen de Santo Domingo de la Calzada, patrón de los ingenieros, y por debajo de ella una fuente de la que brotaba agua. Dicho parque, desde hace seis o siete años, está bastante abandonado por parte de los políticos de Cort, que es a quien corresponde su mantenimiento.

Plaza de Santo Domingo de la Calzada. ‘¡Vergonya, cavallers, vergonya!’.

Y decimos abandonado, porque la fuente ha desaparecido, el santo se está cayendo, y el jardincito se ha convertido en un terrenito en el que crecen yerbajos. Para colmo, se colocó hace bastante tiempo una valla metálica a unos metros por delante de la imagen, que sigue ahí. Vamos, que el lugar en sí está en un estado de lo más deplorable. Pues vamos a ver si con el homenaje al ingeniero Gabriel Roca, que es, como hemos dicho, quien también diseñó y construyó esta parte, a quien corresponda se pone las pilas y dignifica este bello lugar de Palma. ¡Que ya le toca!

Caterina Ross grabó ‘Quiero’ en Inca.

Grabación

Caterina Ross ha grabado en el Teatro Principal de Inca el vídeo de su tema Quiero, canción incluida en su último álbum, Nunca se pierde, lanzado a finales del año pasado con la discográfica Blau. «El Teatro Principal de Inca es un sitio emblemático y ha quedado precioso tras su restauración», señaló Ross. También nos contó que está preparando varios proyectos, además de un nuevo disco en inglés, para lo que cuenta con la producción de Daniel Ambrojo, en el que alterna distintos estilos como el pop y el soul, y entre cuyos temas estará Shadows in your way, canción principal de la banda sonora de la película Laberinto de sombras, que rodó en Cartagena, el pasado año, junto a Nacho Guerrero, Daniel Albadalejo y Micky Molina, entre otros.

Nuevo compañero musical

Por último, Caterina, que tiene un nuevo compañero musical, José María Núñez, «pianista y guitarrista de larga trayectoria musical, graduado en piano y composición, con un máster en composición, que actualmente lidera la banda Cuarto Creciente y me acompaña en conciertos acústicos al piano y a la guitarra».