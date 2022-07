Bora Bora anuncia que ésta de 2022 será su última temporada y que el 15 de octubre próximo cerrará sus puertas para siempre después de 40 años ininterrumpidos de funcionamiento. El próximo 15 de octubre será cuando Bora Bora cierre definitivamente una época, precedido de un importantísimo número de celebraciones a lo largo de los meses de agosto, septiembre y octubre en homenaje a quienes han sido y son parte de la leyenda de un establecimiento mítico y reconocido en el mundo entero. Bora Bora ha sido a lo largo de su trayectoria parte de la lista de los 100 mejores clubs del mundo y por su cabina han pasado artistas de la talla de Marco Carola, Claptone, Erick Morillo, Fat Tony, Nic Fanciulli, David Morales, Smokin Jo, Todd Terry, Danny Tenaglia y, con la lógica de los años, cientos sino miles más. Casi todos los que son alguien hoy en día en la industria musical han estado a los mandos de la cabina de la cúpula acristalada que configura la discoteca del complejo.

Ser parte de la leyenda

Para celebrar esta última temporada de «Bora Bora» la campaña «The last chance to dance» que incorpora los lunes el evento Sondela, los martes a Diego Miranda y amigos, los miércoles y sábados sesiones especiales de los DJ residentes junto a Summer Rocks, Jambo Afrobeats y Forget the Club, los jueves Zoo Project junto a Urban Ritch Bitch, los viernes Privacy y los domingos Dance! capitaneado por Nic Fanciulli y con un elenco de artistas invitados (y el secreto mejor guardado) que hacen las delicias de los visitantes.

El futuro de Bora Bora

El complejo Bora Bora, con sus apartamentos, restaurantes, beach clubs, locales comerciales y discoteca ha anunciado que ésta será su última temporada pero aún no en qué se transformará ese espacio de cara a la temporada de verano de 2023. Los actuales gestores lo anunciará una vez concluya esta temporada. Será un espacio dedicado a la restauración de calidad y al ocio diurno y nocturno, como hasta ahora, pero con una nueva denominación, una profunda transformación y sin duda con la impronta de uno de los grupos más importantes de ocio y restauración de la isla.

«La transformación integral del área de playa d'en Bossa comenzó hace una década y el complejo ´Bora Bora´, que desde hace 40 años ha sabido evolucionar para adaptarse a los tiempos, se suma a esta transformación que busca poner en valor la zona y atraer un turismo de calidad, sin perder la magia ibicenca y la esencia de un espacio donde todos hemos vivido momentos mágicos» comentan desde la dirección de «Bora Bora» sin desvelar nada más por el momento. Bora Bora se inauguró hace 40 años, en 1982, y fue el primer restaurante de playa con música de Ibiza. A lo largo de su trayectoria ha estado en la lista de los 100 mejores clubs del mundo y ha recibido con el peregrinar de ‘clubbers’ de todos los rincones del planeta.