Melissa Meckler, una miss en las redes

Se llama Melissa Meckler Homar (Palma, 2003) y es la ganadora de la tercera edición de El Certamen, un evento en el que se inscribieron más de 500 aspirantes y que, tras seleccionar a 36 participantes, quedaron 12 finalistas. Melissa fue la gran protagonista de una noche inolvidable, junto a sus ‘damas de honor’ Sandra Álvarez, Britney Gutiérrez, Emma Klaus y Daniela Recalde. «No es un certamen de belleza tradicional. De hecho la mayoría de las aspirantes se inscriben a través de las redes sociales y durante tres meses las elegidas estamos disfrutando de eventos y formaciones, máster clases de maquillaje, redes sociales, pasarela, etc.», aclara Melissa Meckler.

Estudiante de Magisterio, quiere dedicarse a la educación. «Mi madre dirige una escoleta y también me gustaría ser profesora, aunque el pasado año me apunté a Química y rápidamente me di cuenta de que no era lo mío». Desde pequeña Melissa ha destacado por su evidente belleza, pero no fue hasta hace dos años que se decidió a dar el paso. «Siempre me atrajo lo de desfilar o posar para que me hagan fotos, pero el pasado año se presentó una amiga, que fue la que ganó la segunda edición de El Certamen, y aunque yo no pude presentarme porque era menor de edad, en esa ocasión ya pude conocer y también disfrutar del buen ambiente de la organización y del grupo». Su afición, desde niña, ha sido el baile. «He practicado desde ballet hasta baile moderno y hip hop. Me encanta bailar, todo lo contrario a ir al gimnasio, aunque ahora, al haber sido elegida, me han dado un pase para un gimnasio y quiero aprovecharlo».

Como cualquier joven de su edad, Melissa es muy activa en redes sociales. «No me preocupa el hecho de tener más o menos seguidores, prefiero tener pocos pero reales a miles y ficticios o comprados, como hace mucha gente. En mis publicaciones subo historias del día a día y cosas de moda que me gustan».

A la hora de salir de marcha con sus amigas, prefiere ir a discotecas y escuchar su música favorita, reggaeton y techno. Mujer con carácter, inquieta y «un poco cabezota», se atrevería a participar en un reality show, «pero nada de Supervivientes o Masterchef. En todo caso algo como Gran Hermano, o un reality de baile». Respecto a sus referentes, Melissa lo tiene claro. «Mi madre es mi mayor referente y me gustaría ser como ella. Siempre ha tenido las cosas muy claras y encuentro que hace lo correcto en cada momento. En el mundo de la moda, Jessica Goicoechea».

Además de disfrutar de la música y el baile, durante su tiempo libre le gusta ver películas. «Me gusta poner películas en casa, especialmente thrillers, románticas o comedias españolas, y preparar una buena bolsa de palomitas». Aunque no se lo había planteado, piensa que no se le daría mal trabajar como actriz. Otra de sus pasiones es viajar, «conocer especialmente las capitales europeas». Para combatir las altas temperaturas de este verano, Melissa opta por ir a la playa. A la hora de vestir, sus gustos se inclinan por «un look elegante, prefiero vestidos y faldas, con toques atrevidos y líneas modernas».