En el mundo físico una discusión se salda con cuatro palabras y un par de improperios. En el mundo virtual no sucede igual. Una disputa entre Francisco Javier Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla, y la estudiante de Biología @Mylestring, copó este miércoles toda la atención de los usuarios de Twitter, generando más de 50.000 tuits relacionados y posicionándose en los más alto de las Tendencias en España. La situación comenzó cuando Frank Cuesta subió un video de 16 minutos a YouTube, donde tiene más de 2,5 millones de suscriptores, en el que critica a la estudiante: «Te bloqueé porque eras muy pesada, pero ahora te voy a hacer un video porque, más que pesada, eres una acosadora», afirma Cuesta al principio de la filmación.

En el video, Frank Cuesta critica a la joven por todos los comentarios que, en los últimos años, esta ha ido vertiendo en diferentes redes sociales, como TikTok, Twitter o YouTube, en los que juzga su ideología y reprueba sus métodos profesionales. «No puedo debatir ni hablar con una persona que no ha hecho nada en la vida. [...] No es que solo digas tonterías y sandeces, sino que tú atacas. [...] Tú hablas de que no tengo ni idea de manejar animales ni de la naturaleza, e incluso llegas a decir que no tengo ni idea de cómo manejar serpientes», afirma Cuesta en el video, visiblemente molesto. Y ese es el tono que se mantiene a lo largo de los 16 minutos.

Lo esperado....ahora resulta que contestar a una acosadora es acoso pic.twitter.com/zQ8bgGqr5Q — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) July 14, 2022

Como es habitual en esta red social, muchos usuarios se involucraron en el debate como si fuesen una parte implicada. Algunos como si la vida les fuese en ello. Muchos seguidores de Frank de la Jungla se lanzaron a atacar a la estudiante en su perfil de Twitter, que acabó cerrando a la vista pública. Por otro lado, muchos otros criticaron al propio Frank Cuesta por subir un video de ese carácter, porque ya existen antecedentes del tipo de acosos masivos que generan.