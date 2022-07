Una jueza ha rechazado este miércoles la solicitud de nulidad del juicio que enfrentó a Amber Heard y Johnny Depp después de que el pasado 1 de junio el jurado popular fallara que la actriz debía compensar al actor con 15 millones de dólares (14 millones de euros) en daños compensatorios y punitivos. El equipo legal de Heard envió dicha solicitud alegando una labor «inadecuada» por parte del jurado, ya que la información recabada señalaba que uno de los miembros se equivocó al rellenar un formulario, señalando que su año de nacimiento era 1945 en vez de 1970.

Según los documentos judiciales proporcionados, el miembro, de 77 años, recibió una citación del jurado, pero el hijo de este hombre, que tiene el mismo nombre y vive en la misma dirección, respondió y acudió en su lugar, tal y como ha recogido el diario 'The Guardian'. «Esta discrepancia plantea la cuestión de si el miembro del jurado número 15 realmente recibió una citación para servir como jurado y si el tribunal lo investigó adecuadamente para formar parte del jurado», esgrimieron los abogados de Heard por aquel entonces.

Asimismo, también argumentaron que la condena de pago de 10,35 millones de dólares contra la actriz era «inconsistente e irreconciliable» con la conclusión del jurado de que tanto ella como Depp se habían difamado mutuamente. «El señor Depp no presentó pruebas de que la señora Heard no creyera realmente que había sido maltratada. Por lo tanto, el señor Depp no cumplió con los requisitos legales de malicia real, y el veredicto debe anularse», pidieron por aquel entonces los abogados de Heard, tal y como recogió Variety. Sin embargo, la jueza Penney Azcarate del tribunal de Circuito en del condado de Fairfax, en Virginia, ha rechazado la petición tras revisar el cuestionario completado por el miembro del jurado y concluyó que había completado «su fecha de nacimiento correctamente», tal y como ha recogido el diario 'Independent'.

«La única evidencia ante este tribunal es que este miembro del jurado y todos los miembros del jurado cumplieron sus juramentos, las instrucciones y órdenes del tribunal. Este tribunal está obligado por la decisión competente del jurado», ha zanjado. El polémico juicio entre los dos actores concluyó el pasado 1 de junio. El jurado concedió a Depp 15 millones de dólares por daños y perjuicios, que finalmente se redujeron a algo más de 10 millones según el límite legal de Virginia, y 2 millones a Heard.