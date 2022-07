Una velada para la música y la solidaridad

En las Bodegas Macià Batle se trabaja ya con intensidad en los preparativos de la que será con toda seguridad una velada excepcional de música, gastronomía y solidaridad, la que protagonizará la novena edición del Concert de la Lluna a les Vinyes este sábado, a las 21.30 horas, a beneficio de la ong mallorquina Amics de la Infància. El equipo técnico y de sonido de Grupo Trui trabaja ya en la instalación del escenario en el que la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida por Pablo Mielgo, ofrecerá un atractivo repertorio con piezas incluidas en el programa que han denominado Tornem a la festa, algo que todos esperamos con gran expectación tras el parón de dos años a causa de la pandemia.

La gastronomía es otro de los alicientes para esta noche tan especial y por eso se podrán degustar diferentes propuestas culinarias de las Islas. Estarán presentes los exquisitos embutidos de porc negre de Can Company con los que se prepararán los tradicionales llonguets; Ca’n Pintxo aporta una creativa elaboración: conito de galleta neutra relleno de pulled porc, sésamo y mayonesa de cilantro; Turquesa Catering sorprenderá con los canapés que se servirán durante la cena; la empresa Mercadal estará presente con sus quesos de la DO Mahón, que estarán acompañados con galletas Quelitas de la marca mallorquina Quely; no faltarán los frutos secos de Almendras Capó; para el postre, la Fàbrica de Gelats de Sóller ofrecerá una variedad de sus exquisitos helados; y de nuevo el Forn de Ca na Teresa deleitará los paladares con sus exquisitas ensaimadas, con panades y cocarrois, además de los llonguets. Los vinos de Macià Batle y los refrescos de Coca-Cola regarán esta rica cena.

La compra anticipada de entradas, al precio de 40 euros, aun es posible en los siguientes puntos: Club del Suscriptor de Ultima Hora de Palma, Inca y Manacor; El Corte Inglés (hasta las 14.00 hs), Bodegas Macià Batle, Insel Radio y Trui Teatre. También será posible comprarlas mañana en taquilla, a 45 euros. Para quienes no puedan asistir pero quieran colaborar se ha habilitado una Fila 0 en la cuenta ES40 2100 2841 2513 0035 1587 de CaixaBank.