Malena Costa, el mar en familia

Casi un centenar de recetas deliciosas, fáciles y originales, elaboradas con alimentos reales, sin azúcares artificiales, sin edulcorantes, sin harinas refinadas, protagonizan No comas menos, come mejor, un libro de cocina sana en el que Malena y Emily Costa animan a sus lectores a comer de manera saludable. «Porque comer de forma saludable no es sinónimo de hacer dieta y pasar hambre o de comer solo verde. No se trata de qué comemos, sino de cómo. Para nosotras, comer bien quiere decir seguir una alimentación sana», aseguran las hermanas Costa, quienes están teniendo un gran éxito con su primera publicación. Sugerentes propuestas que también se pueden encontrar en el blog myebycosta, donde publican platos ligeros y muy apetitosos. «Hemos puesto todo nuestro esfuerzo, ganas e ilusión y sobre todo muchísimo amor, es un sueño cumplido», aseguran Malena y Emily Costa.