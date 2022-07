«Esta es una oportunidad única»

Constanza Romero (Palma, 2006) tiene el privilegio de ser la única estudiante balear seleccionada para la Ruta Quetzal 2022. Tras el fallecimiento en 2016 del fundador, Miguel de la Quadra-Salcedo, el proyecto se detuvo, y gracias a la iniciativa de su hijo, Íñigo, se han retomado las actividades este año para llevar a cabo la Expedición Translatio. Matriculada en el IES Port d’Alcúdia, la joven espera con una ilusión rebosante el inicio de una experiencia única. Durante diez días conocerá los escenarios del último viaje del Apóstol Santiago acompañada de otros 149 estudiantes escogidos del resto del país.

¿Cómo surgió su interés por participar en la Ruta Quetzal?

– Yo he estado siempre muy interesada en el ámbito de los intercambios culturales, y me enteré, gracias a los profesores del instituto, de que estaban solicitando jóvenes para ingresar en la Ruta Quetzal. Al conocer esto me hizo mucha ilusión participar, o por lo menos intentarlo, porque visitaban lugares como México o Colombia, totalmente nuevos para mí. Me pareció una oportunidad única.

¿Qué es lo que más le ilusiona?

– En gran parte es por la cantidad de lugares que vamos a visitar y la historia que hay detrás de todos ellos, la cultura que conoceremos. Me estoy involucrando bastante en la historia de otra comunidad autónoma, en la tradición que existe tras ella. Todo esto va a ser un proceso de aprendizaje e intercambio para todos que nos aportará muchísimo de cara al futuro.

¿Cuándo conoció la posibilidad de participar?

– A principios de junio el instituto nos informó a todos los alumnos de la posibilidad de participar en la Ruta Quetzal. Como base solo pedían una nota media de 3º ESO, por lo que probé a ver si me aceptaban, y me enteré hace poco de que me cogieron. Estoy muy ilusionada.

¿Qué siente al ser la única estudiante de Balears que estará presente?

– Tengo una sensación de mucha euforia, la verdad. Sé de mucha gente de mi instituto que lo ha intentado y no los han seleccionado. No quiero ni imaginar todos los estudiantes de nuestras islas que lo habrán solicitado. Siento mucha satisfacción al saber que me han elegido a mí.

¿Cómo ha vivido este proceso de selección?

– Estaba muy nerviosa. Normalmente es mucha gente la que quiere ingresar en programas como este. Sinceramente, no pensaba que fueran a escogerme. Me inscribí con un 8.63 de media, y supuse que muchas personas lo harían con notas más altas. Me sorprendió bastante entrar en el grupo de expedicionarios de este año.

¿En qué se basa la nueva ruta?

– Conmemoran el Año Santo Jacobeo 2022 a través de la Expedición Translatio, que se llevará a cabo del 16 al 26 de julio. Conoceremos el camino que recorrió en su último viaje el Apóstol Santiago. Empezamos en Portugal, concretamente en la ciudad de Braga, y recorreremos la Vía Romana XX, pasando por diferentes lugares que fueron importantes en aquel momento hasta acabar con la visita a Santiago de Compostela.

¿Cuál es el lugar que tiene más ganas de visitar de toda la ruta?

– La Catedral de Santiago, sin ninguna duda. El tramo final es conocer una parte del Camino de Santiago, el cual nunca he hecho, y es de las cosas que más me ilusionan. Además, la experiencia de conocer un punto tan emblemático de nuestra cultura seguro que me generará más ganas aún para realizarlo al completo.

¿Considera este viaje como un reto personal?

– Creo que va a ser algo bastante gratificante porque estaré con gente de todas las regiones de España. Es un sitio nuevo totalmente para mí y voy a conocer a muchísima gente.

Este año la ruta se queda en la península Ibérica. ¿Resta eso interés al viaje?

– Me quedo con esa espina clavada porque leí que visitaban lugares muy exóticos, como puede ser Machu Picchu, en Perú, que son muy especiales por toda la historia que los rodea, todo lo que ha pasado a lo largo de los siglos en estos sitios, y la verdad es que es algo que me hubiera encantado realizar con la expedición. A pesar de ello, estoy muy contenta con la experiencia que estoy a punto de vivir.