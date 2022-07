El director de cine Marcos Cabotá y Marta Fernández se dan el 'sí quiero'

El Mhares Sea Club fue el lugar escogido por el director de cine mallorquín Marcos Cabotà (Palma, 1981) y su pareja desde hace nueve años, Marta Fernández, para darse el ¡Sí quiero!, en una ceremonia que tuvo lugar el viernes, en presencia de familiares y amigos que compartieron con los novios una velada muy especial. Marcos y Marta son padres de una niña, Blanca, de dos años.

Entre los invitados destacó la presencia del popular actor Álex González, protagonista de series como El Príncipe y Vivir sin Miedo, con quien el cineasta mallorquín guarda una gran amistad desde hace mucho tiempo. Cabe recordar que fue a finales del 2017 que Marcos Cabotá estrenó Noctem, película de género protagonizada por Álex González junto con Adrián Lastra, Esteban Piñero, Diego Ingold, Carla Nieto y Miriam Hernández, un film que obtuvo el Premio del Jurado y el Premio del Público en el Festival de Cine de Sant Cugat.

Álex González viajó hasta Mallorca en la tarde del jueves acompañado por su novia, la también actriz María Pedraza, para compartir con su amigo un acontecimiento tan importante. María Pedraza, muy activa en redes sociales, se dio a conocer por sus papeles en las series La casa de papel, Élite y Toy Boy.​

Bella imagen de los novios posando junto a un mítico coche Delorean como el de la película ‘Regreso al Futuro’. FOTO: CARLOS JAVALOYAS

Marcos Cabotá, que ha dirigido una decena de films –entre ellos Amigos, 24 horas con Lucía, I Am Your Father, Cien Años Después, Noctem, Kyoko, Glitch y La Jaula–, ha estado varias veces nominado a los Premios Goya por sus trabajos y ha obtenido diferentes premios de cine, nacionales e internacionales, y su mujer, Marta Fernández, disfrutaron de una velada muy especial junto a sus invitados, en la que la puesta de sol sobre el mar adquirió un protagonismo relevante gracias a la privilegiada ubicación de Mhares Sea Club, y no faltó ningún detalle.