Los controladores aéreos de Palma presumen de 'nuevo compañero'

No todo es trabajar o discutir con tu compañero de mesa. Y si no que se lo digan a los controladores aéreos de la torre de Son Sant Joan, que este sábado presumían de nuevo 'compañero', que llevaba varios días visitándoles. Así lo explicaban en redes sociales: «Llevamos varios días recibiendo en la torre de control de #Palma a este hermoso visitante que nos ayuda a controlar el tráfico aéreo. ¿Algún experto que nos pueda indicar de qué especie se trata?».

😍😍

Llevamos varios días recibiendo en la torre de control de #Palma a este hermoso visitante que nos ayuda a controlar el tráfico aéreo 😉. ¿Algún experto que nos pueda indicar de qué especie se trata? pic.twitter.com/IIzxbIOOHC — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) July 2, 2022 Las respuestas no tardaron en llegar. Duda solucionada: el visitante es un cernícalo. Como explicaban algunos usuarios de Twitter, «Es un compa cernícalo, fantásticos para evitar que aves pululen por los aeropuertos en en despegue/aterrizaje… que luego se lía parda si los aspiran los motores»; mientras, otro tuiteros tiraban de humor y aseguraban «¡Qué majo! A partir de ahora, ya no me voy a ofender cuando mi madre me llame cernícalo».