Estuvimos en la exposición de la pintora Teresa Ruiz de Lobera –Nada que esconder, la titula–, instalada en el coworking Palmapolitan, en un segundo piso, propiedad de Pilar de la Cuesta, exalumna suya, sito en calle Sindicato, 74, de Palma, que podrá verse hasta el 31 julio, con cita previa al 871 771 215. Teresa, a quien llaman Teco, expone 15 obras de mediado y gran formato, y más de 50 de tamaño pequeño, o lo que es lo mismo: medio centenar de obras pertenecientes a series distintas, entre otras, Alegría de vivir, y Estados del alma. Secretos abiertos, gatos, perros, mirlos, etc., todo inspirado en las vivencias de la artista que plasmó en los lienzos.

«En ellas relato historias auténticas –dice– en las que no importan tanto el cómo sino el por qué, inspirándome en la mitología, en el surrealismo abstracto y en el movimiento expresionista, y dentro de este, en los fauvistas», por lo que os recomiendo que os deis una vuelta y veáis dichos trabajos directamente. Os aseguro que nos os dejarán indiferentes.

Artit

Por otra parte, Teresa nos habla de Artit, grupo de artistas al que pertenece, y que tiene, entre otros, un objetivo muy concreto: llevar de forma itinerante el arte a distintos puntos de la Isla, y en cada uno de ellos mostrarlo en la calle, que es el lugar donde, realmente, queda al alcance de todos. «Salvando las distancias, naturalmente, Artit –dice Teresa– somos algo así como La barraca, de García Lorca. Si él, junto con Eduardo Ugarte, y un grupo de universitarios, llevó el teatro a los pueblos para que lo viera la gente que no solía asistir a los teatros, Artit, con un grupo de artistas, lleva el arte a distintas localidades de la Isla, como hará el próximo 25 de junio, en Can Picafort, contando para ello con Aina Velasco, Alberto Diego, Alejandra Cianotipas, Katrin Starowstenko, Malú Matteo, Marga Adrover, Maria Antònia Mateu Salvà, Maria Morell, Núria Guasp, Pepi Hervás, Teresa Ruiz de Lobera, Vero Gil, Victòria G Masdeu y Tristan Favre.

Una exposición, entre las 18.00 y las 23.00 horas, que estará enmarcada dentro de la Primera Fira Gastronòmica, Art i Artesania, y que a lo largo de dicho horario presentará diversas actividades, tales como Paratge Lúdic, exclusivo para niños; la perfomance Escultura social, a cargo del artista Tristán Favre, seguida de Furokishi, o taller de atados japoneses, para concluir con el denominado Art is life, o pintura en directo, a cargo de Carolina Adán Caro. Pues a los amigos del arte que sepan, si pueden y tienen tiempo, donde pasar la tarde del 25 de junio.

Montañez está muy satisfecho de la respuesta de pintores y fotógrafos.

Por qué en Artmadams

A Martil próximo día 22 de junio se inaugura Arte y sociedad. Mallorca segunda edición. Será en el hotel Artmadams, a las 20.00 horas. Un total de cuarenta artistas, diez más que en la primera edición de la muestra, entre pintores y fotógrafos, se reencontrarán con el público, la crítica y la emoción de mostrar de nuevo una labor muchas veces menospreciada. Según nos cuenta Montañez, promotor de esta exposición, han sido varias las razones que le han impulsado a llevarla a cabo. «Primero, como simple homenaje a los artistas en tiempos en los que, sobre todo, la solidaridad de los mismos es demandada por los acontecimientos, muchas veces siendo utilizados para fines no tan claros como se pretende en un principio. En segundo lugar, como protesta, ya que, como artista que soy, he vivido en multitud de ocasiones la frustración que supone intentar obtener apoyo de las instituciones para cualquier proyecto que no sea específicamente el dirigido mediante ideología a propios fines partidarios. Y en tercer lugar, como demostración, no solo a los responsables de medrar con el arte en esta Isla, sino también para los artistas, de que cuando se tiene voluntad, y se pone de manifiesto, se consiguen cosas interesantes. Al margen de esto –añade– quiero, de forma simbólica, mostrar mi repulsa a la clase política en general, y a todos aquellos que por su comodidad e intereses personales anteponen su bienestar de forma insultante frente al colectivo».

Uno de los motivos por los que Montañez ha elegido el hotel Artmadams para esta exposición «es el de reivindicar, al menos a nivel personal, la pintura de José Luis Mesas que decora la fachada del establecimiento. Obras como las que el artista mallorquín ha desarrollado en el hotel de Jaime España son admiradas en otros lugares, siendo, además, motores generadores de actividad artística, como la que se pretende crear con esta exposición en dicho establecimiento». Esta exposición estará acompañada por una serie de charlas y conferencias que mostrarán la opinión de personas que tienen mucho que decir sobre la amplia temática de la misma.

Libertad creativa

«Debo decir, para finalizar –señala Montañez–, que los artistas han tenido total libertad creativa y que la participación en este proyecto ha sido completamente libre e independiente de los motivos que me han llevado a organizarla. Agradezco la confianza a Jaime España, a Toni de la Mata y Ciutadá Il·legal, a Ángel Cortés, propietario de El Bula y Pastelería Ángel, a Bodegas Macià Batle y a la gente deBaleares Acción, por mostrarme el valor de la lucha ante la injusticia. Y por supuesto, gracias también a los artistas y al público en general, ya que tanto unos como otros forman parte del conjunto que estoy seguro se va a beneficiar de esta iniciativa». Pues nos vemos mañana, a partir de las 20 horas, en el hotel Artmadams. Hay que apoyar la iniciativa de Montañez.

Martina, en un posado que hizo para el fotógrafo Leonardo Condor.

Masterchef

A Martina Benvenutto, la mujer transgénero, además de modelo, diseñadora, actriz y organizadora de eventos, que hubiera presentado el sábado pasado la Palma Pride Week 2022, y que si no lo hizo fue por los motivos que todos sabemos, y que en unos días viaja a Budapest, a grabar un spot de un champú, le preguntamos que por qué no la vemos en un programa como Sálvame, por ejemplo, o en un reality, tipo Supervivientes, en los que, ¡seguro!, daría mucho juego –de hecho, Sálvame le puso guardia frente a su casa para entrevistarla cuando se dijo que había mantenido una aventura con un conocido extorero, lo cual era una mentira como una catedral–. ¿Y sabéis lo qué nos dijo? Pues que a donde sí iría sería a Master Chef. «Si me llamaran es que ni me lo pensaría». Y es que Martina se desenvuelve muy bien estando entre pucheros y sartenes condimentando ricos platos…