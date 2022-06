Santi Millán se convertía, muy a su pesar, en 'trending toppic' este pasado fin de semana después de que unas imágenes suyas manteniendo relaciones sexuales con una mujer rubia desconocida se hiciesen virales en cuestión de minutos. En el video se puede ver cómo el presentador está en un momento íntimo mientras él graba todo en modo 'selfie'. Por el momento, no se sabe quién ha sido el usuario que ha filtrado este video en Twitter ni cómo habrá llegado a sus manos.

Tras el escándalo, el presentador de Got Talent no ha querido dar muchas declaraciones sobre lo ocurrido, aunque sí ha dejado claro que se trata de un delito y que lo ha puesto en manos de la justicia para que no vuelvan a vulnerar su intimidad. El diario ABC ha podido hablar con el actor y, según publican, esto es lo que ha dicho: «No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito. Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar».

Cabe recordar que el Código Penal tipifica la difusión, divulgación, revelación o cesión de un vídeo privado como un delito que conlleva pena de tres meses a un año o multa de seis a doce meses.