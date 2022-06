Alicia Comas, la actriz y modelo mallorquina, de Calvià, que vive en México DF, y que está trabajando en Televisa, se pone en contacto con nosotros para darnos tres noticias, de lo cual nos alegramos, pues significa que sigue haciendo progresos en sus doble carrera. En primer lugar, nos dice que ha vuelto a grabar para la serie La rosa de Guadalupe, concretamente para el capítulo titulado Sanar las Heridas, en el que «interpreto a Nora, una chica joven y muy sexy. Soy, en la ficción, la amante, desencadenante de una serie de sucesos entre el que es mi novio y su esposa, lo cual hace que aquel abandone a su familia, mujer e hijo, para irse lejos. En aproximadamente un mes, este capítulo se podrá ver a través del canal Las Estrellas, y para los que no lo hayan podido ver, podrán hacerlo posteriormente a través de la web de Televisa, en una app llamada VIX».

Por otra parte, Alicia nos recuerda que su fotografía ya cuelga en las paredes de Televisa, «junto a la de otros actores que aparecen a menudo en la pantalla, lo cual para mí es un honor y un orgullo, por lo que estoy sumamente agradecida, y más cuando no hace mucho tiempo que estoy trabajando en esta empresa». Por último, nos dicen que «me han agarrado de protagonista de una obra de teatro llamada Órfico Blues, dirigida por Alexander Aquino, y producida por Alex Galindo. Mi personaje se llama Medea, la diosa griega. Es una tragicomedia que se divide en dos actos. Mi personaje es una bruja. Una diosa, loca y borracha, que se enamora y encapricha de Orfeo.

Aquí la vemos rodando una capítulo de la serie ‘La rosa de Guadalupe’.

La historia se desarrolla en un bar. Yo quiero convencer a Orfeo para que se quede en el bar, cantando y tocando la guitarra para que mi negocio salga adelante, pero él se niega a cantar, porque hacerlo le recordará a su amada, y fallecida, Eurídice». Pues como veis, Alicia, que no pierde su mallorquinidad, pero que se siente cada vez identificada con la gente con la que convive a diario, sigue avanzado imparable en su carrera como actriz. Y en cuanto a modelo, tampoco le falta el trabajo. Acaba de hacer un catálogo de unos diez looks para la diseñadora mexicana Ángeles Godoy, y además sabe que cuentan con ella para la próxima Fashion Week neoyorquina.

El pintor Miquel Vives.

Cultura y gastronomía

Para terminar por hoy, recordar dos actos. Uno, gastronómico, que a la vez es un homenaje. El otro, lúdico, divertido y solidario. Así que vamos por partes: este viernes en el restaurante Sa Font de na Robina (Sant Llorenç des Cardassar) se celebra una cena en homenaje al pintor Miquel Vives (Son Servera, 1937-2010), ya que, por una parte, en las paredes de dicho restaurante, se podrá ver una exposición antológica de este artista, y a continuación se podrán degustar sus platos preferidos, entre otros las tapas, la caldereta de langosta y el café de almendra con helado de vainilla.

«Miquel Vives fue un pintor muy conocido, especializado en paisajes, marinas, bodegones y rincones típicos de las islas –recuerda Jaume, el dueño del restaurante–. Fue autodidacta… Sí, empezó pintando las matrículas de las embarcaciones, en Cala Bona, pero, realmente, quienes le animaron a seguir fueron Miguel Llabrés y Ramón Nadal… Vives, además de pintar, tenía dos estancos y una galería, que abrió a principios de los 80 del siglo pasado. Le gustaba invitar a sus amigos y familiares a cenar, o a comer, encargándose él de seleccionar y condimentar los platos. Por eso hemos pensado en él para que abriera este ciclo de cenas en relación con los platos preferidos de personas conocidas de esta parte de Mallorca… Que no se todavía cuál será la respuesta de la gente, pero… Bueno, vamos a probar. La pandemia nos ha obligado, si no a reinventarnos, sí a ingeniárnoslas para ofrecer algo nuevo a los clientes». Finalmente, nos dice Jaume que no quedan muchas plazas disponibles –la cabida del restaurante es para veinte comensales, «pocos, pero es que queremos atenderlos muy bien»–, que el precio de la cena, vino aparte, es de 40 euros por comensal, y que la velada, entre una cosa y otra, puede resultar muy amena. Pues seguro que sí.

Lucy, de Hadas y Kids.

Fiestas solidarias

El otro acto del que os voy a contar, y que será mañana, es doble, ya que una parte se celebrará por la mañana y la otra por la tarde. Y, además, es solidario. ¿Que dónde tendrán lugar? En el edificio Vermutante, en Avinguda Joan Miró, 73, Palma. La primera, entre las 13 y las 17 horas y el segundo, desde las 17,30 a las 23 horas. Un día completo para toda la familia. Sí, porque por la mañana habrá mercadillo vintage y paella condimentada por Emilio Bornay, además de buena música (acústica) a cargo de SausRumba. Y por la tarde-noche, y a modo del tradicional tardeo, música para empezar, a cargo de StopNplay Djs., seguida de sorteo de un tatuaje valorado en 200 euros que hará Patty López, y a partir de las 21.00 horas, música a cargo de The Prusian Band.

A todo esto –nos comenta Lucy, de Hadas y Kids– hay que añadir varias cosas. Una, que la doble fiesta se llama KidsXKids Fest. Dos, que la de la mañana la organizan Hadas Kids y La Vermutante, y que la de la tarde, llamada también KidsXKids, la montan Hadas Kids y Club Mutante. Y tres, todo cuanto se recaude, se destinará a la Fundación Hadas Kids a fin de que puedan dar a sus niños y niñas un verano muy colorido. Por todo ello, cuantos más seamos, mejor nos lo pasaremos y más recaudaremos. Entradalibre.