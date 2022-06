La boda de Chenoa está despertando más interés por lo que la propia artista no cuenta que por el enlace en si mismo. El secretismo con el que Chenoa ha rodeado la ceremonia deja claro que la exclusiva de su enlace en Mallorca con su prometido Miguel Sánchez la ha vendido a una revista del corazón. La identidad de los invitados y otros detalles apenas han trascendido, pero se empieza a tener constancia de algunos datos. La mallorquina, curtida en despistar a la prensa, sabe que eso despierta morbo, y lo está consiguiendo. Muchas publicaciones y comentaristas televisivos especulan con el día en el que la pareja se dará el ¡Sí, quiero!, sin una fuente fiable. Aquí vale todo y hasta el menos enterado opina, pero lo cierto que nadie sabe en realidad ni cuándo ni dónde se casa Chenoa.

Hasta el momento, tan sólo menos de un centenar de invitados son los conocedores del mayor secreto de España, el lugar y el día de la boda de Chenoa. Ni el Gobierno ni el Ejército sabe cuándo y dónde se casa Chenoa. Un enlace que podría celebrarse de manera inminente al caer la tarde, entre olivos y lejos del alcance de los teleobjetivos. Porque si hay alguien que es capaz de organizar una boda sin que nadie se entere esa es Laura Corradini. Precisamente ella ha preparado con sumo cuidado cada detalle, desde la elección de las flores en una tienda de Santa María del Camí hasta el agroturismo en el que se alojarán algunos de los invitados que llegarán de la Península.

Los asistentes están jugando también un papel crucial en todo esto. No acudirán todos los triunfitos, quizás sólo Gisela y Natalia, por lo que no dará tanto colorín al reportaje. Será una ceremonia íntima y familiar, pero son dos fotógrafos de una conocida revista quienes captarán cada detalle, como el momento en que se prepara en su habitación con vistas a la Serra de Tramuntana, uno de sus lugares favoritos. Chenoa hace lo posible para que no se rompa una exclusiva, con la que podría ganar unos cuantos miles de euros, pero perder varios miles de seguidores. Moraleja: el dinero se termina, la amistad y los fans perduran.