Lleva décadas cubriendo la informando del Vaticano. Antonio Pelayo (Valladolid, 1944) se ha convertido en el corresponsal español más veterano y uno de los rostros más conocidos de Antena 3 Televisión. Periodista y sacerdote, ha acompañado a Juan Pablo II en la mayoría de sus viajes a través del mundo, así como a Benedicto XVI y actualmente al papa Francisco.

Tengo entendido que no es la primera vez que viene a Mallorca.

–La primera vez que vine a la Isla sería en el año 72 ó 73, a un congreso de teatro en Palma. ¿Y sabe con quien vine? Con el director de cine José Luis García, de quien soy muy buen amigo y a quien casé. Soy un enamorado de Mallorca y aquí tengo buenos amigos, aunque esta es la vez que más tiempo he pasado.

¿A cuántos papas ha conocido?

–Papas he conocido seis, pero he hecho cuatro cónclaves. La muerte de Pablo VI, la elección de Juan Pablo I, la elección de Juan Pablo II, la elección de Benedicto XVI y la del papa Francisco.

¿Cuál ha sido su favorito?

–Lo tengo muy claro. Pablo VI. Era un papa del siglo XX. Un hombre que introdujo a la iglesia en la modernidad, el primero que salió de Roma, el primero que se subió a un avión e hizo peregrinaciones a India, Colombia, Tierra Santa, etc. Pero luego cada papa, como dicen, tiene su aquel. Juan Pablo II fue el globetrotter mundial. Con él habré hecho como 80 viajes por todo el mundo. Y Benedicto XVI tuvo la circunstancia de que sucedió a Juan Pablo II y le sucede Francisco, que son dos grandes atletas. Y con el gesto de la dimisión pasará a la historia, y que fue el primer hombre que inició la guerra en la Iglesia contra los abusos sexuales.

Y del papa Francisco, ¿qué diría?

–Es un papa marcado por la cercanía. Le gusta escuchar a la gente y trabaja por la reforma de la Iglesia. Un papel muy complicado porque hay resistencia a esos cambios, al igual que la han tenido todos los papas, pero en esta ocasión son más públicas. No puedo presumir, como hacen otros colegas, de ser amigo del Papa, pero es verdad que hemos hecho muchos cafés juntos y realizado más de 30 viajes, ahora vamos a ir a África. Él conoce muy bien España, estuvo viviendo unos meses como sacerdote en Alcalá de Henares. Ah, y ha estado en Palma. Sí el Papa Francisco estuvo en Mallorca. Lo sé porque uno de los obispos le dijo soy de Palma y el dijo, ‘yo estuve allí’.

¿Quién es el enemigo de la Iglesia?

–El enemigo de la Iglesia es el diablo, evidentemente. Lo que utiliza muchos artilugios. Uno de los peligros de la Iglesia es el anclaje en el pasado, es una institución de 20 siglos. Y este papa quiere poner la Iglesia al día y adaptarla a los cambios del hombre actual. La doctrina no cambia, pero hay que saber exponerla para que la gente la entienda. Y este papa, que ya tiene 85 años, en el mejor sentido de la palabra, es muy testarudo y lo va a llevar adelante.

¿Siempre quiso ser periodista?

–No, mi vocación no era ser periodista. Cuando decidí hacerme sacerdote es verdad que tenía una afición periodística, pero muy centrada en el cine, de ahí que conociera a José Luis Garci y tantos otros directores. No he hecho ninguna película pero he escrito mucho sobre cine. También soy muy aficionado a la música, toco el piano.

¿Hasta cuándo Antonio Pelayo informando desde Roma?

–No me pienso jubilar. Porque me gusta el trabajo que hago y toda mi vida he sido cura periodista. Aunque desde el pasado mes de septiembre solo voy a informar de temas del Vaticano y religiosos. Ahora que ya ha pasado la COVID, los terremotos, la política italiana...etc. En este momento puedo decir que soy el corresponsal español más veterano y el único que ha estado siempre en el mismo lugar, en Roma, por lo cual la gente me tiene muy identificado.

Incluso se le reconoce por su voz , y siempre impecable ante la pantalla...

–Eso me dicen. Me llama mucho la atención cuando me dicen ‘le he conocido antes por la voz que por la cara’. Y trato de cuidar mi imagen ya que entrar en la casa de la gente, a través de la televisión, merece un respeto e intento presentarme dignamente.

Usted que ha viajado por todo el mundo y ha visto infinidad de catedrales, ¿que opina de la Seu?

–Es una maravilla. Hermosísima y ubicada en una posición privilegiada. Recuerdo con estima al obispo Teodoro Úbeda y la obra del mural de Miquel Barceló en la capilla del Santísimo.