Playa Es Peregons Grans, un paraíso escondido

Si se quiere huir de la masificación de la Isla y disfrutar de la tranquilidad de un entorno virgen, sin duda una de las mejores opciones es la Platja de es Peregons Grans, también conocida popularmente como la Platja des Francès. De aguas cristalinas y fina arena blanca, es una de las aún desconocidas joyas costeras mallorquinas. Los pinos, en la parte posterior, separan los cultivos de la playa y fijan las dunas de arena que delimitan el terreno propio de la playa.

Su nombre en castellano significa «rota» y hace referencia a la apertura del salobral, que rompe la barrera de dunas de la costa. La tradición oral cuenta que a mediados del siglo XVIII llegó un tsunami, originado tras el terremoto de Lisboa, que seccionó el cordón de dunas que separaba el mar abierto del humedal. Ahora, la playa de es Peregons Grans es el último gran arenal sin urbanizar y bien conservado de Mallorca. Al ser un rincón secreto, no suele haber gran afluencia de bañistas, si bien es cierto que cada vez hay más. En temporada alta suelen fondear bastantes embarcaciones, aunque están separadas de la zona de baño por boyas. Cabe remarcar, además, que cuenta con servicio de socorrismo, pero no con duchas ni lavabos. Ojo los más pudorosos, porque se trata de una playa nudista. No hay ningún bar o restaurante cercano, por lo que habrá que ir equipado con agua y un buen menú de dominguero.

Se encuentra a dos kilómetros de la Colònia de Sant Jordi, cerca también de Es Trenc, en el municipio de Campos. Eso sí, este pequeño escondrijo tiene su truco: solo se puede acceder a pie, a través de senderos desde las playas aledañas. Es el precio a pagar por un paisaje sin huella humana y poca afluencia de personas y turistas. El primer itinerario que conduce a la Platja de es Peregons Grans es siguiendo un camino que parte desde un rincón de la Platja des Marquès, en la Colònia de Sant Jordi. La segunda ruta de acceso se ubica en el mismo aparcamiento de Es Trenc. Se ha de ir bordeando la costa, en dirección hacia la izquierda. El camino, aunque se puede hacer un poco largo por el calor en pleno verano (entre 15 y 30 minutos), es sencillo y se puede hacer con niños y en chanclas. El coche se puede aparcar en el parking de Es Trenc o, si se accede desde la Platja des Marquès, en la Avenida Primavera, entre el Hotel Marqués y la playa del Molí de s'Estany.

Características

Servicio de socorrismo: Sí.

Duchas: No.

Lavabos: No.

Restaurantes: No.

Nudismo: Sí.

Mascotas permitidas: No.