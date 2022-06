Xisca Font está separada y es madre de dos hijos. Escribe y tiene una agencia de viajes online, aunque también atiende a través de citas concertadas. Sentimentalmente, ha rehecho su vida con un detective privado, Rafa Guerrero, de Madrid, con el que está coescribiendo otro libro. El libro en el que ha participado escribiendo un capítulo se titula 15 miradas al amor. «Es un libro –nos aclara Xisca–, obra de quince autores que escriben sobre el amor, cada uno de acuerdo a cómo lo ve, o cómo lo siente, o como en mi caso, al amor materno-filial… Pero, como digo, el libro es un conjunto de relatos de amor, de desamor, de amores olvidados, o de, por ejemplo, recuerdos de una madre con alzheimer… Es un libro muy interesante en cuanto a su contenido y fácil de leer».

El domingo, Xisca, en la Fira del Llibre que se celebró en es Born, presentó 15 miradas de amor, actuando como maestro de ceremonias –como copresentador– Juan Antonio Montañez, fotógrafo, escultor y organizador de eventos, entre otros, Arte y Sociedad (pintura y fotografía) que presentará en el Hotel Artmadams. Y a su lado, acompañándola, estuvo Rafa, que viajó exprofeso, «porque... ¿Cómo iba a dejarla sola…?, aparte de que yo también participo en este libro con un relato, Testigo del amor y desamor».

Dura lo que el confinamiento

Y en cuanto a su próximo libro, que está escribiendo con Rafa, su pareja –que a su vez es autor de varios libros sobre casos que su despacho ha resuelto–, y que se titula El amor dura tres meses, gira en torno a un amor que, al igual que otras muchas cosas, comenzó con la pandemia, o más concretamente con el confinamiento –14 de marzo de 2020–, y terminó cuando este, tres meses después. Sin pretender desvelar su contenido, Xisca nos adelanta que es «pura ficción, romántico-erótico y muy divertido». Confiesa, además, que pese a ser la primera vez que escribe con otra persona, «como nos compenetramos muy bien, no es difícil. Y el estar separados durante días, tampoco es un problema, ya que hablamos, a diario, marcamos las pautas…».

Xisca con su pareja, el detective Rafa Guerrero, que también es escritor.

Xisca confiesa que la edición del libro ha sido de tipo tradicional, es decir, la editorial ha propuesto la idea y los escritores han decidido participar en ella y... Pues he ahí el resultado. ¿Beneficios...? Bueno, eso se verá más adelante... «De momento, para mí, el hecho de haber publicado junto a otros buenos escritores es algo que me ha hecho mucha ilusión. ¿Que si más adelante me decido por la autoedición, como hacen otros escritores? No lo sé, ya veremos... De momento estoy satisfecha como lo hago». Pero como Xisca no vive de lo que gana escribiendo, no le queda otra que trabajar, cosa que hace en una agencia de viajes, o más concretamente en una Luxury Travel, que funciona, muy bien por cierto, a través de una web. Aunque, como hemos dicho, opera también a través de las citas concertadas.

Viajes a medida

«Trabajaba en una agencia de viajes, que cerró a causa de la pandemia, pues durante muchos meses nadie viajó, entre otras cosas porque los viajes estaban prohibidos a fin de frenar el virus. ¿Qué hice…? Pues me replantee mi vida. Me olvidé de la agencia de viajes física, y me pasé a la agencia de viajes virtual, o mejor, a la asesoría de viajes, que como otros muchos negocios de la web, funcionan. Porque a mí me funciona». La agencia de Xisca, que se llama Sayme Travel, está especializada en los denominados viajes a medida, entre ellos, los viajes de bodas. «¿Que cómo funciona? Muy fácil. Conectas con nosotros a través de la web, nos dices de cuánto dinero dispones para viajar, a dónde quieres ir, qué tipo de hotel te gusta, qué excursiones quieres hacer, etc. Y nosotros nos encargamos de que tengas las vacaciones o el viaje de novios más feliz de tu vida. Ya digo, solemos ofrecer lugares de calidad, pues estamos trabajando con gente de nivel. ¿Que desde dónde nos llaman…? Pues nos llama gente desde fuera de la Isla, de cualquier lugar del extranjero... Incluso de Mallorca. Gente con poder adquisitivo que busca hacer un viaje inolvidable. ¿Que qué nos parece la línea aérea Nueva York-Palma recientemente inaugurada, para turismo de calidad? Pues… ¡Bienvenido sea, Mr. Marshall! Encantados con que venga durante todo el año… Ya que esos vuelos contribuirán a elevar el nivel del turismo de Mallorca, que aunque ahora su denominador común en cuanto a turismo sea el de playa y alcohol, la Isla está preparada para recibir turismo de altísimo nivel, tanto por los hoteles de muchísima calidad que tenemos, como por la oferta complementaria, también es de alto nivel, ya que podemos ofrecer, entre otras cosas, puertos deportivos, campos de golf, y a nada que se consolide, una buena programación de espectáculos, tipo ópera, recitales, conciertos, musicales, etc. Porque una cosa lleva a la otra, ¿sabe…? Aparte de que ese tipo de turismo ayudará a conseguir la ansiada desestacionalización».

Hoteles boutique

Volviendo a su asesoría de viajes, más que nada para que nos hagamos a la idea de a qué nivel, por norma general, funciona, Xisca nos dice que suelen dirigir a sus clientes que vienen a Mallorca a los denominados hoteles boutique, o a hoteles de unos 400 euros por noche. «Lo mismo hacemos con los que mandamos a otros puntos lejos de la Isla. Son, como digo, viajes a medida, sean de novios, de aniversario, de placer… Viajes para no olvidar. Y por lo que estamos viendo, cada vez son más los que los piden. Y, como digo, ahora con los vuelos directos Nueva York-Palma, más todavía».