Esto es lo que debes hacer si te pica una abeja este verano

Llega el verano y con él, las picaduras de abeja. Las altas temperaturas favorecen la reproducción de estos insectos y, al llevar menos ropa, es más probable que nos piquen. Además, no nos provocan pequeñas picaduras, como el caso de los mosquitos, sino que, en ocasiones, pueden llegar a ser graves. Para evitarlo, es imprescindible poner remedio durante los primeros momentos tras el pinchazo. Por ello, te explicamos en este artículo algunos de los remedios caseros más efectivos. Lo primero de todo es estar atento a los síntomas. Lo primero que se nota es dolor, hinchazón y picor en la zona afectada. Además, esta presentará un color rojo y la notarás caliente.

En muchas ocasiones la abeja, tras picar, suele dejar el aguijón. Lo primero que debes hacer es quitarlo y limpiar la zona con agua y jabón. Esto último es clave para desinfectar la herida y ayudar a que se cure más rápidamente. Es importante que esto no lo hagas solo una vez, sino que repitas este procedimiento cada día hasta que la picadura cicatrice. Para aliviar el dolor es aconsejable que te apliques una sustancia muy fría, como hielo o algo congelado. Envuélvelo con una toalla para que sea menos agresivo. Lograrás, además, bajar el hinchazón y reducir el picor. Es normal que sientas mucho picor, pero no debes rascarte. De lo contrario, no harás más que empeorar la situación y alargar la curación. Lo mejor, en estos casos, es optar por cremas contra el dolor y antihistamínicos.

Cuando sí que hay que preocuparse es en el momento en el que aparecen síntomas de reacción alérgica, como ronchas rojizas, rinitis, hinchazón o irritación en los ojos. Entonces, es conveniente acudir al centro de salud para una valoración y tratamiento adecuados, que eviten un empeoramiento de los síntomas. La reacción alérgica se produce cuando las proteínas que contiene el veneno que la abeja inyecta en las personas provocan una reacción adversa desmesurada. Se calcula que entre el 15 % y el 25 % de la población es sensible a las picaduras de estos insectos.