Nunca entenderemos, y si es porque somos muy tontos, que venga alguien y nos lo explique, por qué una parte de sa Riera a su paso de Palma –concretamente, el último tramo, entre el puente de las Avenidas y el mar- es bello, mientras que el otro –desde dicho puente en dirección a Parc de sa Riera-, está tan descuidado y, en según qué tramos –altura del cementerio-, bordeado de chabolas, cada vez más numerosas... ¿Y por qué eso es así...? ¿Acaso los vecinos de uno y otro lado no tienen los mismo derechos a que sa Riera sea igual para todos? Pues por lo que vemos, no. No lo tienen. Basta, sino, con que os deis un paseo por allí.

Veréis que en la recta final hay plantas, palmeras, cipreses, tierra fresca… Mientras que en el otro tramo, lo que hay son hierbajos resecos, unas pocas flores asilvestradas, algo de basura camuflada entre ellas, tierra seca, pintadas en las paredes, y más pintadas por donde sea... Lo que en buenas palabras se denomina abandono total. Barandillas cutres y bastante deterioradas hasta el puente de las Avenidas. Ni las barandillas son iguales Y es que está claro que este tramo está completamente abandonado, dejado de la mano de ‘a quien corresponda’. Porque hasta las barandillas que lo limitan nada tienen que ver entre ellas. Lo decimos porque las del tramo final, son, en parte, grupos de decorativas barras de hierro pintadas de negro, separados por columnas de cemento, mientras que las del otro tramo las forman paredes descascarilladas y semirrotas, y en según que trozos, como hemos dicho, con pintadas… Todo muy en consonancia con el vecino Parc del Canòdrom, en el que a cada día que pasa los hierbajos dejan menos a la vista su mobiliario urbano y la zona de juegos. Curso de sa Riera desde el puente hacia el Canòdrom. En cambio, desde el puente hacia el mar, es otra cosa, ¿no? ¿Castigados...? ¿Cómo es posible –insistimos- que sa Riera, en su recorrido por Palma muestre imágenes tan distintas? ¿Acaso los palmesanos que viven en su parte más deteriorada están castigados por algo, y no lo saben? Lo decimos por ese tramo, por el citado Parc del Canòdrom, y por el Velódromo de Tirador, en el que corrieron los mejores ciclistas del mundo, convertido hoy en pura ruina y habitáculo de okupas. ¡Vergonya, cavallers, vergonya! Luis se inspira en los paisajes. Inauguración Este sábado en el Casal de Cultura Can Gelabert (Binissalem), Luis Maraver presenta Paisatges, exposición que podrá verse hasta el próximo 8 de julio próximo, en horario de lunes a viernes, de 15.,30 a 21 horas, sábado, de 10 a 13 horas, durante el mes de junio, y en julio, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas. El motivo de esta exposición es para celebrar «nuestros 30 años de residencia en Binissalem». ¿Qué por qué paisajes? Pues porque, entre otras razones –confiesa-, el paisaje, desde siempre, ha estado relacionado con su pintura. «He sido uno de esos que, caballete en mano, he recorrido los distintos rincones de la Isla con la intención de plasmar sus bellezas». Sus viajes En la carta que nos escribe sobre su exposición, manifiesta «que he ido investigando, y gracias a ello, evolucionando, y sin perder el concepto de representación, e intentado transformar la manera de ver y sentir ante una imagen y a la vez ir descubriendo, de forma intuitiva, nuevos métodos, reconociendo que los viajes por diferentes lugares a lo largo de mi vida ha sido también mi fuente de inspiración». Seguro que viendo sus cuadros reconoceremos cuanto nos ha dicho… Aparte de que apreciar la obra de Luis es sumergirse en un mundo muy personal, que nunca nos dejará indiferente, todo debido a esa evolución, siempre con los pies en el suelo, que hace tan personal su pintura.