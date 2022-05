Un gran escenario instalado en el centro del campo de fútbol, con una pantalla gigante y una orquesta formada por medio centenar de alumnos, dio la bienvenida ayer a los 300 invitados a la graduación de la décima promoción del colegio Agora Portals International School. Con toda la pompa y espectacularidad de las fiestas de graduación norteamericanas y con discursos en inglés y en castellano, el evento rindió homenaje a los 54 alumnos, de los cuales el 40 % es de origen extranjero, que han finalizado sus estudios de Bachillerato y se disponen a estrenar una nueva etapa académica y vital. «Estos alumnos culminan hoy un ciclo de 15 años, que para ellos es toda una vida, así que hemos querido darle a la ocasión toda la importancia y empaque que merece», explica Rafael Barea, director de este centro internacional fundado en 2008. «Es la primera graduación que podemos celebrar en todo su esplendor desde la pandemia y nos hemos volcado en que sea muy especial. Además, es la décima promoción», añade.

Tres de las alumnas que pronunciaron un discurso ante el público.

Una de las actuaciones musicales de la velada.

«Para presidir la gala, hemos invitado al doctor Carles Recasens, presidente del Colegio de Médicos de Balears, cuya especialidad es la psiquiatría. Con ello queremos reconocer la relevancia que ha adquirido la salud mental tras la pandemia, especialmente para nuestros adolescentes, que crecen en un mundo lleno de incertidumbres», señala Barea. «Los discursos de graduación son algo muy importante. Sé por experiencia que esta gala es un momento que muchos alumnos recuerdan toda su vida, así que son muy relevantes los mensajes que les demos este día. En este sentido, hemos pensado que el doctor Recasens les podría dar muy buenos consejos para su futuro», destaca.

Durante su discurso en el transcurso del evento, Barea señaló que «los momentos de crisis y dificultad siempre vienen acompañados de oportunidades. El futuro no está escrito, y podemos trabajar, sin miedo a arriesgarnos o equivocarnos, para moldear el mundo y convertirlo en un lugar mejor». «Estoy muy contenta e ilusionada, pero la verdad es que al mismo tiempo me da mucha pena despedirme de este colegio, en el que llevo toda la vida», asegura Claudia Pujol, una de las graduadas, quien lleva en la escuela desde que abrió en 2008, cuando tenía apenas 4 años. «Quiero estudiar Relaciones Internacionales, seguramente en Madrid, si me da la nota. Con la formación recibida en Agora Portals creo que estoy preparada para el futuro», confía.