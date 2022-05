Koldo Royo (San Sebastián, 1958) es uno de los cocineros más mediáticos del panorama gastronómico español. Se formó con Juan Mari Arzak y Luis Irizar, y luego recaló en Palma, donde ganó una estrella Michelin con el restaurante Porto Pí y otra con el Koldo Royo. Más tarde daría un giro de 180 grados en su trayectoria, echó el cierre a su negocio y apostó por poner en marcha su propia food truck, antes incluso de que se pusiesen de moda. Ha publicado ya nueve libros, es una estrella en TikTok con un millón de seguidores y la próxima semana presenta en Palma su nueva aventura literaria, Las recetas de Koldo Royo.

Cocinero, coach, estrella de TikTok con 64 años y escritor, ¿cuál es el secreto de su éxito?

–El secreto es muy fácil: soy autónomo (risas), así haces de todo, lo necesitas para comer. Mi filosofía pasa por atreverte a hacer las cosas que te gustan en la vida, y dejar de arrepentirse. Solo vivimos una vez, y esta vida es la buena.

¿Alguna vez se arrepiente de alguna de sus decisiones?

–Nunca. He hecho siempre lo que he querido. Incluso cuando aposté por la comida callejera sobre ruedas. Y eso que periodistas gastronómicos y colegas de profesión me decían que ‘estaba zumbado’. Pues ahí estaba yo, con mi cocina ambulante y mi tablet, apuntando lo que funcionaba, o lo que el público sugería para mejorar el producto. De esta forma he sacado muchas conclusiones y las he podido ofrecer en muchas conferencias por todo el país.

¿Cómo se convierte uno en una estrella en TikTok?

–Con muchas ganas de probar cosas nuevas y de diversificarme. Empecé a interesarme en esta red social después del confinamiento, más por curiosidad que por otra cosa, pero me enganchó. Comencé a subir mis recetas, gustaron desde el principio y el feedback con el público fue brutal.

¿Por qué cree que ha funcionado tan bien su canal?

–Ofrezco recetas ricas, fáciles de hacer y pensadas para la gente joven que no tiene mucho tiempo para ponerse tras los fogones, pero sí ganas de comer bien. En mis vídeos intento mostrarme como soy, el abuelete de TikTok.

¿Qué target de público le sigue?

–Pues según los datos que manejamos, el 45 por ciento se mueven entre las franja de los 24 a los 44 años, pero el resto son usuarios entre 18 y 24 y entre 44 y 54 años. Muy variado.

Publica su décimo libro, ¿todavía se puede sorprender al lector?

–Claro que sí. El que lo compre, se dará cuenta. No es otro libro de cocina cualquiera, un puente entre cocina y TikTok.

'Las recetas de Koldo Royo' se presenta en Palma el día 2, en la Feria de Libro de Palma.

¿Qué va a encontrar el lector en Las recetas de Koldo Royo?

–Un libro hecho con mucho cariño, con recetas intuitivas que cualquiera puede hacer y con productos de proximidad, de los que puedes encontrar bajando al mercado o al súper. Además, cada propuesta incluye un código QR que, por si te pierdes, te lleva al plato en mi cuenta de TikTok: Soy ‘la mamá’ que te ayuda cuando te atascas.