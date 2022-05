Nueva edición de Wine Days

La DO Binissalem presentó este jueves los Wine Days Mallorca 2022, diez días en los que las bodegas que integran esta denominación de origen ofrecerán variadas experiencias de enoturismo, combinando naturaleza, cultura y gastronomía con la cata de sus vinos. El presidente y la directora de la DO Binissalem, Pep Lluís Roses y Marga Amat, respectivamente, presentaron el programa en Can Fumat, una nueva bodega que se acaba de incorporar a la entidad. Y lo hicieron con el respaldo de bodegueros como Jaume Calafat, Toni Martí y Esperança Nadal; la presidenta de Cooperatives Agroalimentàries, Jerònima Bonafè; el presidente de la IGP Ametlla de Mallorca, Toni Bonafè; los alcaldes de Santa Eugènia y de Binissalem, Joan Riutort y Víctor Martí, respectivamente; así como Joan Font y Xisco Colom, por parte del Consell de Mallorca.

Los Wine Days se celebrarán del 2 al 12 de junio con actividades como mindfulness, microteatro, poesía, marcha nórdica, rutas en bicicleta eléctrica, vuelos en globo aerostático, talleres con vinos y flores, catas de quesos o comidas a base de torrada o de los arroces del maestro arrocero Kike Martí, todas ellas enmarcadas entre viñedos y botas, regados con sus vinos. El acto central será la fiesta que se celebrará en el claustro de Sant Francesc, en Palma, el 3 de junio a partir de las 18:30 horas. Cinco chefs, Cati Pons, Marta Rosselló, Koldo Royo con Pinxo y Juan Pinel, elaborarán tapas con los productos de las Islas que cuentan con sello de calidad. Sobrasada, almendra, ensaimada, aceite, oliva y queso de Menorca serán los protagonistas, junto con vinos de diez bodegas de la DO Binissalem. Pep Lluís Roses, presidente de la DO, con Esperança Nadal y Óscar Roses. Marga Amat recordó el carácter festivo y gastronómico de esta cita, «que cada vez tiene más participación del público local, no solo del turismo», y también su vertiente solidaria, pues por cada copa servida se dona 1 euro a la Fundació Banc d’Aliments.