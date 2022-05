La Célula, nuevo espacio para el arte l Quiere denunciar a Cort l De acuerdo

Roman Hillman y Nermin Goenenc, posiblemente los alemanes afincados en Mallorca que más se mueven alrededor de actos culturales, a los que promocionan a través de las redes sociales, y que colaboran, además, con la revista El Aviso, de gran difusión en Alemania, y con un programa de radio en Sputnik Radio, ¡Exprésate! Kreativradio, nos invitan a que asistamos el próximo sábado, a partir de las 17 horas, al acto de inauguración de Artist from Mallorca, Vol. 1 –entendemos que habrá Vol. 2, Vol.3. Vol. 4. Lo que, si es así, será bueno–, del cual son los comisarios, y que se celebrará en un lugar del Coll d’en Rabassa, llamado La Célula –unas antiguas dependencias deportivas, que de la mano del alemán Christian Awe, han sido reconvertidas en galería de arte, además de punto de encuentro de artistas–, y en el que participarán, entre pintores, escultores y fotógrafos, alrededor de 25, «entre ellos –destaca Norman–, Joan Bennàssar, que lo hace con cuatro obras».

En el transcurso del acto, habrá pintura en vivo a cargo de Franck Sastre, además de actuaciones en directo de Voicelo, Benji Habichuela & Benjamín Habichuela, Nermin Goenenc, María Victoria Díaz, etc., a lo que hemos de sumar que Stephanie Schulz y Mark Julian Edwars presentarán su libro, Caras de Mallorca. Como los cuadros, esculturas y fotografías expuestos estarán a la venta, en el caso de producirse alguna, un tanto por cierto de ellas se destinará a las oenegés SOS Mamás y Tardor. Los horarios de la exposición en días sucesivos serán: Domingo 29 de mayo; viernes 3 de junio; sábado 4 de junio y domingo 5 de junio, de 16.00 a 20.00 horas.

Gema Penela se recupera en su casa de las lesiones.

Aceras peligrosas

No sabemos si os acordaréis de Gema Penela, ya que hace unos años tuvo cierto protagonismo debido a que salió en los periódicos por haberse presentado a los concursos televisivos Factor X y Operación Triunfo. Pero el hecho de traerla hoy aquí nada tiene que ver con la música, sino porque a la tercera ha ido la vencida, «por lo que voy a denunciar al Ajuntament de Palma». Y nos explica los motivos. Hace unos días, saliendo de una tienda de cocinas de la calle General Riera, de Palma, «a poco de comenzar a caminar por la acera, tropecé con un saliente producido por un desnivel, que de no haber sido porque pude agarrarme a una persona que pasaba por allí, me hubiera caído al suelo. Una joven que estaba sentada en un portal a donde me llevaron las personas que me socorrieron, mostrándome sus brazos ensangrentados, me dijo que hacía un momento acababa de caerse por la misma causa que yo. También, vecinos de la finca que entraban en ella, al vernos allí, nos comentaron que por dicho desnivel, son muchas las personas que se han caído».

Desnivel en la acera de General Riera con el que tropezó Gema Penela, causándole lesiones en su pierna y pie izquierdo.

Visto lo visto, y como por el tropezón le dolía cada vez más el cuerpo, Gema llamó a la policía y al servicio de ambulancias, que se presentaron en seguida. «La primera hizo el atestado, los de la ambulancia me hicieron las primeras curas, entre ellas, me vendaron el pie y parte de la pierna izquierda, y una vez en la clínica, tras reconocerme, me colocaron un tuberlax y me citaron para la próxima semana, para hacerme una resonancia. Mientras tanto, estoy en casa, en completo reposo… Tanto que al perro me lo tiene que sacar el vecino. Por eso, y porque ya es la tercera vez que me caigo en la vía pública por culpa del mal estado de las aceras, es por lo que voy a denunciar al Ajuntament, ya que es su obligación tenerlas en buen estado, y no como las tiene, que son un peligro».

Tres caídas

Luego, echando la vista atrás, recuerda que hace dos años, en el Vivero, que es donde vive, «tropecé con un boquete que había en una acera y me caí. Total: rotura de ligamentos. Y como estaba embarazada… Pues embarazada y con muletas a donde fuera». Tiempo después, cerca del parque del Vivero, «paseando a mi perro, tropecé por el mal estado de la acera, caí al suelo y… Pues que la caída se saldó con un esguince cervical, otro de muñeca, un poli trauma en la espalda y una rotura de ligamentos del pie derecho», lo cual también la tuvo en el dique seco durante una temporada. Ahora, tras una tercera caída en la vía pública a causa de un desnivel que ni se ve, decide denunciar a Cort, «por no tener las aceras en buen estado. Que menos mal que he tropezado yo… Que tropieza una persona mayor, y a lo peor, ahora, nos estaríamos lamentando de consecuencias más graves… Por eso denuncio, para que Cort tenga en buen estado todo lo que le compete. Es más –apostilla– si todos hiciéramos igual, tal vez las cosas mejorarían».

Montañez, con los España, dueños del Artmadams, escenario de ‘Arte y sociedad’.

Arte y sociedad

¿Recordáis que días atrás os hablamos de que Juan Montañez, fotógrafo y escultor, quiere reeditar la exposición Arte y sociedad que tanto éxito tuvo en 2019, cuando la presentó en Ciutadà Il·legal…? ¿Y recordáis que también os comentamos que un espacio que le gustaba para ello era el hotel Artmadams? Pues bien, Juan se entrevistó con los España, propietarios del citado establecimiento hotelero, a quienes les pareció muy bien la idea, tanto que ya hay fecha para la presentación del evento: será el próximo 22 de junio, a las 20 horas. Falta menos de un mes. Colaborarán con él en Arte y Sociedad, Toni de la Mata (Ciutadà Il·legal) y Balears en acción.

Y hablando del Artmadams, vemos que la dirección del mismo está dispuesta a seguir organizando eventos culturales en la terraza, frente al mural de Mesas. Lo decimos porque a la cena-maridaje celebrada hace una semana en dicho espacio, seguirá otra que reunirá a los participantes del VI Torneo de Golf del Círculo, que se celebrará el 19 de junio en el Golf Majoris. La cena tendrá lugar en dicho hotel a partir de las 20 horas, y en el transcurso de la misma se celebrará un sorteo entre los asistentes con muy buenos premios, como estancias en el hotel, lotes de vino, masajes en su spa, etc.