En forma en la playa

Diez candidatas, de entre 18 y 23 años de edad, participarán este domingo en la gala final de Miss World Spain Illes Balears y Miss Internacional Spain Illes Balears, que se celebrará en el recinto de Ses Tres Germanes. En la gala también se pondrán las bandas a Toni Company, Mister World Illes Balears, e Iván Cardell, Mister Internacional Illes Balears, seleccionados a través de cástings por la junta directiva del certamen. Los delegados de Baleares, Poncio Bover y Francisca R. Sampol, han ofrecido a las candidatas, durante tres semanas, un variado programa de actividades, como clases de gestión de redes sociales y fotografía, cursos de maquillaje, ball de bot, pasarela, charlas de psicología, etc.

En la recta final, las mises han reforzado su preparación física, tanto en el gimnasio como en una particular sesión en la playa de Ciutat Jardí, en Palma, con la psicóloga, coach de bienestar y nutricionista Rebeca López Maldonado. «Lo primero que hicimos fueron unas clases de nutrición y hábitos saludables, para estar fuertes también psicológicamente en este certamen, que es muy importante para ellas. Y por otro lado, les incentivo a realizar deporte que les ayudará ha aumentar su autoestima, mejorar físicamente. Hemos trabajado incluso cómo evitar las caídas en la pasarela».

Sobre la arena y a la caída del sol, las mises realizaron ejercicios de estiramientos y meditación.

Se trata de una experiencia, la vivida durante el concurso, que las aspirantes a las dos coronas valoran de manera muy positiva. Pese a tener todas un mismo objetivo, ganar uno de los dos títulos de belleza, cada una muestra intereses profesionales muy distintos.

Última clase de ejercicio físico al aire libre.

Andrea García estudia Diseño de Interiores y quiere, también, estudiar Psicología. «Me gustaría combinar las dos profesiones. Lo de la moda es algo que siempre he querido hacer pero nunca me decidí hasta ahora, y estoy muy contenta». Carlota Muñoz no tiene aún decidido a qué se quiere dedicar, pero «haga lo que haga siempre lo voy a dar todo, al cien por cien». Gabriela Chacomeli, 19 años, trabaja en una boutique y le gustaría estudiar Educación Infantil. «Destaco el compañerismo entre todas las candidatas. Espero seguir viéndolas cuando todo esto termine».

Danae Jato estudia Dirección y Administración de Empresas y tiene cierta experiencia en el mundo de la moda y la fotografía, ya que ha desfilado para la marca Custo Barcelona, en la Ciudad Condal. Mar Soriano, 18 años, es estudiante de Bioquímica, aunque «me gustaría ser policía científica y mi gran pasión es el baile deportivo, soy campeona de Balears y cuarta de España en danza coreográfica». Alba Tarela estudia Bioquímica en la UIB y «me gustaría dedicarme a la investigación del cáncer».

Alba toca el piano desde los ocho años y acabó lenguaje musical a los 12 años. Judith Ortega trabaja en una tienda y en hoteles bailando flamenco, «también soy maquilladora profesional. Me encanta».

Entre las aspirantes a las coronas, que no pudieron asistir a la sesión fotográfica en la playa, están Lulu Chan Zhou y Hannah Gale Tascón, ambas mallorquinas de origen chino, que pisan con fuerza las pasarelas.