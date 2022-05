El Teatre Principal de Palma acogerá, el sábado 28 de mayo a las 20.00 horas, un concierto benéfico bajo el título 'Canciones para Emma', dedicado a una niña de seis años que padece el Síndrome de Angelman y cuyos beneficios se destinarán a la investigación de esta enfermedad.

Según ha informado el Consell en una nota de prensa, en el concierto lírico participarán algunos solistas de la temporada de ópera de este año, como Annalisa Stroppa, Simon Orfila, Marga Cloquell, Marta Bauzà, Carlos Daza, Natalia Salom y Antoni Aragón, acompañados por el pianista Borja Mariño, entre otros.

Los solistas ofrecerán un repertorio lírico variado, que finalizará con el estreno de un tríptico de canciones que Mariño dedicó a Emma y a su madre.

Toda la recaudación del acto será donada a la asociación My Little Angel by Emma y FAST Spain, la filial de la asociación internacional de familiares con enfermos de Angelman.