Los problemas de estrés y el ritmo de vida acelerados tienen múltiples consecuencias en las vidas de las personas que los sufren, entre ellos el insomnio. La falta de sueño produce una serie de efectos en todos los sistemas de nuestro organismo, y aunque no pueda ser asumido como una panacea, recientemente se ha aprobado en Europa un fármaco que puede presentarse como una buena opción para todos esos pacientes con dificultades para dormir.

Recientemente la Comisión Europea ha otorgado la autorización de comercialización al daridorexant para el tratamiento de pacientes adultos con insomnio crónico, caracterizado por una dificultad sostenida durante al menos tres meses para conciliar el sueño o mantenerlo, que se acompañe de un impacto negativo considerable en la funcionalidad diurna, según ha anunciado la compañía Idorsia.

Con esta autorización, daridorexant se convierte en el primer antagonista dual de los receptores de la orexina (DORA) aprobado en el marco de la UE para el tratamiento del insomnio crónico, un trastorno del sueño que afecta negativamente tanto a la salud física como a la mental, y que en Europa se calcula que afecta hasta el 12 % de la población.

Según ha dado a conocer recientemente la revista especializada The Lancet Neurology el nuevo daridorexant se presenta con la etiqueta de somnífero seguro, que induce el sueño y lo mantiene a lo largo de la noche sin causar efectos perniciosos, como la típica somnolencia posterior asociada a otro tipo de medicamentos.

Según informan los especialistas en la materia el daridorexant contra el insomnio crónico en adultos trabaja bloqueando la activación de los receptores de la orexina, un tipo de hormona que mantiene la vigilia y precipita así el sueño.

En palabras del doctor Diego García-Borreguero, especialista en Neurología y Psiquiatría, director médico internacional del Instituto de Investigaciones del Sueño y uno de los investigadores españoles del programa de ensayos con esta molécula, «daridorexant marca un antes y un después en el tratamiento del insomnio crónico porque es el primer tratamiento que se aprueba en Europa y que está desarrollado específicamente para tratar el insomnio crónico, una enfermedad que afecta a una parte importante de la población y que, hasta ahora, carecía de un tratamiento adecuado».

«Además de mejorar los parámetros del sueño, mantiene intacta la capacidad funcional de la persona al día siguiente, reduciendo el impacto que tiene el insomnio sobre la calidad de vida. Por último, este medicamento cuenta con un mecanismo de acción radicalmente nuevo que ha probado no generar dependencia ni tolerancia en los ensayos clínicos, en los que se administró el fármaco durante 12 meses, por lo que permite ajustar la temporalidad del tratamiento de forma más adecuada y segura para el paciente».

Este aspecto es importante ante el hecho de que los fármacos actuales fueron diseñados como parte de tratamientos de no más de cuatro semanas debido a su perfil de seguridad, por lo que muchos no son indicados para tratar adecuadamente los casos de insomnio crónico. No obstante otros especialistas recalcan que no se pueden descartar efectos secundarios a largo plazo y que, en todo caso, la falta de sueño se expresa en muchos casos como una forma del cuerpo de notificarnos que algo no funciona correctamente.