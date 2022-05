La Mostra de Cuina de Mallorca contará con ocho rutas gastronómicas por varias zonas de la Isla para promocionar el sector de la restauración y el consumo de productos locales, ha informado la organización en una nota. Este martes se ha presentado en el Ayuntamiento de Alcúdia la «ruta norte», que contará con 12 restaurantes participantes repartidos entre Alcúdia, Pollença, Sa Pobla, Muro y Santa Margalida y tendrá lugar desde el jueves hasta el domingo 22 de mayo. Los 12 restaurantes de la Ruta Norte (Alcúdia, Pollença, Sa Pobla, Muro y Santa Margalida) son: Ca'n Blancos Grill, Ca'n Josep Ca Vostra, Can Ribera by Meel, Celler La Parra, Cosca Muro, Eu Monument, L'Enuig Vermuteria, Posidònia Restaurant, Restaurant Negre, Restaurant U Plaça, Restaurant Bar Nou y Terrae. Durante los meses de mayo, junio y julio se hará una ruta semanal.

Noticias relacionadas ‘Sus’ a la Mostra de Cuina de Mallorca El público podrá consultar los establecimientos participantes en cada ruta y su menú en la web www.mostradecuinademallorca.com. Además, este domingo tocarán los grupos «Valquiria» y «Carretera 80» en el Puerto de Alcúdia con entrada gratuita. La presentación de la «ruta norte» ha contado con la presencia de la alcaldesa de Alcúdia, Bàrbara Rebassa; el director insular de Transición y Ordenación Turística del Consell de Mallorca, Joan Gaspar; el alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre; el alcalde de Muro, Miquel Porquer, y el presidente de Restauración Mallorca CAEB, Alfonso Robledo, entre otras personas. La alcaldesa de Alcúdia se ha mostrado convencida de que la gastronomía es un «plus de calidad» para el sector turístico y también para las personas residentes y que espera que el año que viene participen muchos más restaurantes. «Queremos que la gente que nos visita, no solo vaya a la playa, sino que también vea nuestros parajes, disfrute de la gastronomía local y participe en otras actividades culturales», ha indicado. La Mostra de Cuina de Mallorca es un proyecto de Restauración Mallorca CAEB, con el apoyo de la Fundació Mallorca Turisme.