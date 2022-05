Kristina, o cómo volver a empezar l Rap por una causa solidaria l Ensaimadas para el 2-6 

Kristina Troksi es albanesa, de Tirana. Tiene marido, hijo, más otro que espera. Viven los tres en una parroquia de Palma, pues no trabajan, y no porque no quieran, sino porque no encuentran trabajo, y si lo encuentran es eventual, por el que les pagan apenas nada.

Vuelta a empezar

Los tres, que huyeron de su país por acoso –ella no especifica qué tipo de acoso–, llegaron a Mallorca y pidieron asilo político, concediéndoles provisionalmente permiso de trabajo. Les salió un trabajo en Santander y viajaron a la capital cántabra, pero ese trabajo fue más bien un espejismo que una realidad, por lo cual regresaron a Mallorca, encontrándose con que su petición había sido denegada por lo que perdieron su permiso de trabajo. Así que vuelta a empezar, viviendo como pueden. «En Extranjería hemos presentado la documentación para conseguir lo que se llama arraigo laboral, pero nos han dicho que hasta dentro de siete meses, si nos lo dan, no lo tendremos. De momento seguimos viviendo en la parroquia y comiendo en Tardor, mientras que mi marido sigue buscando trabajo, algo con que ganar dinero».

En cuanto a su embarazo, que va por el sexto mes, «estoy bien –nos dice en un español muy claro–, cuando me corresponde, visito al médico y tomo las medicinas y vitaminas que me receta». Y por lo demás, «lloro cada día a la vez que rezo a todos los santos para que nos ayuden… Y rezo también para que cuanto antes tengamos el permiso de trabajo, puesto que sin él los empresarios no contratan».

Ella es profesora de inglés, titulada en Albania, por lo que intenta también que le homologuen el título en España, y así poder dar clases… «Cosa que hoy haría con gusto si alguien me contratara, pues como me encuentro bien, dar clases no me perjudicaría, sino todo lo contrario, me animaría». Le pedimos que nos proporcione su móvil para publicarlo, pues no sería la primera vez que, en casos parecidos, un lector ha llamado para ayudar. Asiente, entre la duda y la esperanza, y nos lo da: 747 740523.

Otro de los motivos por los que salieron de Albania, «donde han quedado mis dos hermanas y un hermano, ha sido lo mal pagados que están los trabajos. Como mucho, al mes te pagan unos 130 euros, mucho menos que en la época más comunista... Mucho menos que en tiempos de Hoxa».

Problema administrativo

Está claro que el problema de Kristina y los suyos es pura, y llanamente, administrativo. De lo contrario, tendrían la oportunidad de encontrar un trabajo, aunque fuera modesto, con el que vivir. Pero como no es así, sus vidas dependen de unos papeles que como poco van a tardar en llegar más de medio año. Puede que más.

Y eso le pasa a ella y a otros miles de inmigrantes que llegan a nuestro país en busca de un trabajo que en el suyo no tienen, o que han perdido. O que se ven obligados a salir de él por ser perseguidos o amenazados por las mafias. Y mientras la Administración sigue su curso, ellos, gracias a ayudas de comedores sociales, de parroquias y de la solidaridad de los ciudadanos, tratan de sobrevivir.

Solidarios con Tardor

Nos cuenta Toni Bauzá, de Tardor, que económicamente no lo están pasando bien. Que los gastos que tiene el comedor –electricidad, alquiler, impuestos, etc.– están desequilibrando la economía, por lo cual, a falta de ingresos y ayudas, no tienen más remedio que ingeniárselas para sobrevivir. ¿Cómo? Pues, de momento, consiguiendo ingresos a través de las entradas que ya están puestas a la venta para asistir al festival de rap que se celebrará, gracias al colectivo Art Solidari Tardor, el próximo día 29 de los corrientes, en Es Gremi. Ese es el primero de los actos solidarios pensados. Porque es que hay más –algunos relacionados con la pintura– de los que en su momento informaremos. Mientras tanto, quedémonos con este.

Será, como hemos dicho, el domingo 29 de mayo en el Café Club de Es Gremi, a partir de las 19 horas, y el acto contará con los referentes más importantes del rap, porque, entre ellos, estarán Original Juan y Gordo del Funk, que desde el momento en que conocieron el proyecto, se sumaron voluntariamente para participar en él. También se puede decir lo mismo, tanto de Maky 7 Pisos como de Dj. Orion, que serán los que abrirán la velada, como de Dalton Repicando, El Hombre Gris, Sekro #8 y uno de los mejores colectivos del Sound System, Joyfull Sound System.

Ellos son Original Juan y Gordo del Funk, y el 29 de mayo estarán en Es Gremi.

¿Que quién presentará la velada? Ni más ni menos que Musgo One, artista multidisciplinar, que además es el diseñador del cartel de esta fiesta. Como hemos dicho, el objetivo de esta velada es el de recaudar fondos y alimentos para Tardor.Por ello, las personas que deseen asistir, pueden ir adquiriendo las entradas a través de https://megaentradas.com/evento/art-tardo.

60 ensaimadas más

Ángel Cortés, de El Bula, es también repostero. Y entre sus clientes están los equipos de fútbol, baloncesto y fútbol sala que suelen venir a Mallorca, a jugar. Equipos que le suelen encargar, sobre todo, ensaimadas. Pues bien, el sábado por la mañana dejó en el Valparaíso 20 ensaimadas que le había encargado el Granada, más otras cuatro, en Son Moix, para los árbitros.

Sobre las seis de la tarde, recibió una llamada del equipo granadino, pidiéndole sesenta ensaimadas más, pues había que celebrar la contundente victoria del equipo nazarí. «A estas horas, tantas no tengo», le dijo Ángel. «Da lo mismo, las hace y nos las manda a Granada», le dijo, dándole la dirección para el envío. Según nos contó Ángel, «anteayer las debieron recibir».