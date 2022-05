La reina Letizia ha dejado entrever sus trabajados abdominales este martes en un acto en Valencia. La monarca ha lucido un vestido de la marca española Serendipia y que no solo está protagonizado por ese color fresa veraniego, sino también por un diseño poco habitual en la realeza. La tendencia cut-out es una de las favoritas de la temporada y la reina no ha dudado en sumarse a ella.

El vestido de la polémica es un modelo de poliéster, de largo midi y manga larga que, además, lleva el detalle de una anilla en la parte frontal. La falda es de tejido fluido y es un vestido que puedes comprar por 64,95 euros en la web de la firma valenciana. Ha completado su look con un bolso tipo cartera con asa corta y larga y unos zapatos de tacón destalonados, ambas piezas de Carolina Herrera.

Además del look, han sido muchos los que se han quedado sorprendidos con los abdominales de doña Letizia. Un 'six pack' perfecto que ha conseguido mantener gracias a su perseverancia en el gimnasio y en la alimentación. Al parecer, el secreto de la reina es seguir la dieta Perricone. Ideada por el dermatólogo estadounidense Nicholas Perricone, que aboga por el consumo de diez tipos de alimentos: 1. Omega 3: especialmente, salmón y atún; 2.frutas ricas en fibra: piña, peras, manzanas, frutos rojos, cerezas, etc; 3. grasas buenas: especialmente, el aguacate; 4. chiles y pimientos, que producen saciedad; 5. verduras, como brócoli, espárragos, setas, acelgas, tomates; 6. legumbres: sobre todo, las lentejas; 7. probióticos, yogures y lácteos fermentados; 8. semillas de lino y frutos secos; 9. cereales enteros, en concreto, avena; y 10. especias: cúrcuma, nuez moscada, jengibre, albahaca, etc.

La Letizia ha presidido este martes en Valencia el acto de celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el que ha mostrado su respaldo al trabajo «acreditado y esforzado» de la institución humanitaria que, en sus palabras, es «reflejo de todo lo bueno que ofrece un ser humano». El acto, en el que se han entregado las Medallas de Oro 2022 de Cruz Roja y bajo el lema 'Ser mejores', ha tenido lugar en el Auditorio Rojo del Oceanogràfic, con la presencia de representantes de la sociedad civil y autoridades públicas, entre ellas el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y el alcalde de València, Joan Ribó.