Talento en futur ADLIB

Las jóvenes promesas en diseño de moda María Magdalena Niell, con Tierra Blanca; Caterina Pascual, con su colección Salines; Margalida Cifre, con Reliquias de familia; y Cristina Rodríguez, con Tex nº 27, aspiran al premio Futur Adlib, concurso que se celebrará el 10 de junio en Eivissa, en la víspera de la prestigiosa pasarela ibicenca.

Para Margalida Cifre (Inca, 2000), estudiante de cuarto curso de Diseño de Moda en la Escola d’Art i Superior de Disseny (EASDIB), es «una enorme alegría. Quiero terminar la carrera y comenzar a trabajar para seguir formándome, y aunque a corto plazo no pretendo crear mi propia marca, nunca se sabe». Desde pequeña ya mostraba interés por la moda. «Mi abuela siempre ha sido mi referente ya que le encanta la moda». Margalida presenta Reliquias de Familia, una colección en la que hace hincapié en la reutilización de los tejidos por una moda sostenible, así como en el carácter y tradiciones de Balears. «Me inspiro en la vestimenta tradicional payesa de las Islas desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días». Los telares centenarios, la simplicidad de formas, la delicadeza de los detalles y la confección artesanal son sus valores principales.

María Magdalena Niell (Lloseta, 2000) cursa segundo de Diseño de Moda, en EDIB, profesión con la que sigue la estela familiar. «Mi abuela tenía la fábrica Niell de calzado y desde niña iba por el taller y veía a mi madre y a mi abuela. Ellas me enseñaron a coser». Tierra Blanca es su propuesta, seis outfits inspirados en la historia de la payesa ibicenca. «La intención es crear la vestimenta de la mujer contemporánea, inspirada en el campo ibicenco». Una línea muy femenina, con prendas atemporales de prêt-à-porter y muy ponibles, donde el estilo rural tiene un carácter romántico y minimalista. «Me inspiro en lo que veo y en grandes diseñadores de la alta costura. Siempre que voy de viaje intento visitar museos o acudir a ferias de moda». Señala que «mi colección es para mujer pero también me gusta mucho la sastrería».

Natural de Outes (A Coruña), y estudiante de la EASDIB, Cristina Rodríguez presenta la colección Tex Nº27. «Los seis outfits muestran el resultado de técnicas depuradas en experimentaciones textiles aplicadas al diseño de moda, están inspirados en una tradición arraigada en el corazón de la isla blanca, donde los artesanos mantienen vivo, hoy en día, el auténtico espíritu artístico». Las manipulaciones textiles se han realizado en telas convencionales mediante costuras, aplicación de calor, fruncidos y otras habilidades creativas fruto del ensayo-error. El tejido manipulado se traduce en forma de texturas artesanales, monocromáticas, de tonalidades blancas y beige, que se aplican al diseño de prendas actuales, reinventando y ensalzando el valor de estas y dotando de identidad a la colección.

La pollencina Caterina Pascual ha sido uno de los rostros del último programa televisivo Maestros de la Costura, y en poco tiempo ha destacado con sus propuestas en finales de certámenes de moda, como Mallorca Disseny Day y, por segunda vez, el propio Futur Adlib. «Volver a Futur Adlib es una motivación. Desde hace un año me llevo sorpresas cada cierto tiempo. Nunca imaginé ser finalista de concursos como este. La moda, para mí, es pasión, algo divertido y personal donde experimentar».

Su colección Salines habla de Eivissa, «de sus playas y la importancia de la arena. Apuesto por la slow fashion, la sostenibilidad y el reciclaje. Una forma más de ayudar al planeta y de proteger nuestras playas que tanto amamos». La colección esta pensada para mujer, pero «a día de hoy la moda no tiene género, no hay nada de nadie, así que me encantaría ver a un hombre luciendo una de mis creaciones de Salines», concluye Caterina.