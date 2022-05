Moda en la calle l Libro l Maridaje bajo las estrellas l Hadas Kids y el bombero   

Coloma Oliver, dueña de la boutique Vestit Be, lo tiene muy claro. Tras la pandemia, o te mueves, o te va a costar mucho que los de antes se acuerden de ti. Por eso, ha seleccionado prendas ponibles, que además sabe que van a gustar a la gente, se ha rodeado de catorce modelos, ha buscado el lugar apropiado donde mostrarlas –¿y por qué no en la terraza de un restaurante que siempre tiene tirón?– y se ha lanzado sabiendo que no iba a errar. Que sus prendas iban a gustar, por cómo son, por cómo las presentó, con mucho ritmo, y por el momento en que las presentó, entre la sobremesa y el inicio del tardeo. Por todo eso no podía fallar… Y no falló.

Porque tanto en el interior de Los Rafaeles, que fue el escenario elegido por Coloma, como en su terraza, había mucha expectación. Gente con ganas de ver moda y de ver gente. Y como todo se hizo de acuerdo a un guión trazado, todos quedaron satisfechos. «Y yo, –dice Coloma– encantada, pues vendí bastante. Desde luego mucho más que si me hubiera quedado en mi tienda, esperando. Y encima contribuimos, y aquí sigo incluyendo a las modelos, a socializar, ¡pues no veas cómo se lo pasó de bien la gente! Y más con el jamoncito y el buen vino con el que nos obsequió Los Rafaeles. Por eso, cada mes voy a organizar un desfile. Palma tiene muchos escenarios atractivos para poder mostrar la moda en prendas de vestir. Sí, hay que sacar la ropa a la calle…». Coloma quiere agradecer también la colaboración recibida de parte de la maquilladora Erika, y del estilista Juan del Río, que se desplazó ex profeso desde Valencia, que es donde reside. Su tercera novela Si Martín Garrido Ramis nos sorprendió muy gratamente con su novela Zoilo Pollès, ahora, siguiendo la magnífica estela que esta nos dejó, nos presenta otra muy original, tanto como real por su contenido, Funambulistas sin red, que en su presentación en Madrid, hace de ello algo más de un mes, consiguió, además de un notable éxito, no pocos comentarios favorables: «Ramis me recuerda a Aramburu por su prosa. Esta es una de esas novelas que llega para quedarse en nuestra memoria». (Gabriel Buades, escritor), ó «Esta novela si no la escribe Martín Garrido, no la escribe nadie en este país. ¡Sublime!» (Víctor Olid, revista Vial of Delicatessens). Funambulistas sin red fue presentada en Madrid en la librería La Letra Escarlata, icono de la serie negra española, siendo sus presentadores Albahaca Martín, de la editorial Vencejo, y el editor y escritor de reconocido prestigio, Paco Gómez Escribano. Funambulistas sin red (ediciones Cosecha Negra) es la tercera novela de Garrido, habiendo sido las otras dos, Zoilo Pollès, y No encontré rosas para mi madre, que ya está sobre la mesa de un productor cinematográfico, ambas con muy buenas críticas. La tercera, Funambulistas sin red será presentada en Palma, en la Casa del Libro, pasado mañana, jueves, 12 de febrero, a las 19 horas. Y será presentada por la escritora Patricia Chinchilla y por el también escritor Gabriel Buades. Cena especial Lluc, esposa de Jaime España, del Hotel Artmadans, nos contaba una noche que cenamos con ellos en la magnífica terraza que tiene el hotel decorado, mal que les pese a algunos, por Mesas, que ambos –ella y él– tienen muchos proyectos a llevar a cabo en dicho lugar. Y uno de esos proyectos se hará realidad este jueves, pasado mañana, y será una cena-maridaje, compuesta por 6 platos (pescadito de lonja, salpicón de pescado, magret de pato, frit de cordero lechal, dados de solomillo de ternera gallega, y surtido de tartaletas de chocolate, dulce de leche y crema de limón) y vinos de otras tantas bodegas (Fernández de Pérola, Rueda, Traslascuestas y espumoso brut Nature, de la citada Fernández de Piérola). Y a continuación, sobremesa. O socializar, que es muy bueno en los tiempos actuales, y más si es en una noche cercana al fin de semana. Pues bueno, esa es la primera gran noche, con un más que excelente maridaje como protagonista. Que vendrán otras. Semana del bombero La pasada semana, con motivo de la semana de los bomberos, la Fundación Hadas Kids recibió la visita del bombero Raúl López para que les hablara a los niños de los bomberos, de su trabajo, de cómo lo hacen y cómo se preparan, de cómo actúan ante un incendio, etc. Y a decir verdad, Raúl los entusiasmó, haciéndoles pasar una tarde inolvidable. También les habló de su experiencia, al margen de ser bombero, de ir en dos ocasiones a la frontera ucraniana a fin de llevar ayuda humanitaria a los damnificados de la guerra de Putin, de donde, además, se trajo a una madre con sus dos hijos, que en la actualidad están viviendo con ellos, en su casa. Por otra parte, y al margen de la visita del bombero, el pasado domingo, niños y niñas de Hadas Kids participaron en la Ironman Mallorca, que se celebró en Alcúdia. Y no lo hicieron como ironman –que tiempo habrá para que alguno consiga ser uno de ellos–, sino como miembros de los equipos de avituallamiento en apoyo de los cerca de 4.000 participantes. Y es que la organización de esta prueba los situó en puntos estratégicos del recorrido a fin de que abastecieran con agua y barritas energéticas a los participantes a su paso. Su trabajo, muy bien valorado por parte de la organización del evento, como así se lo manifestaron a través de una carta que les enviaron, significó haber llevado a cabo una jornada de socialización, algo que es fundamental para ellos, ya que significa colaborar en algo, compartir el esfuerzo y, de paso, divertirse. Por su parte, Hadas Kids dio las gracias a la organización por haber contado con ellos, «pues esta colaboración ha supuesto mucho para nuestros niños».