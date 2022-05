El mejor 'pa moreno' de la Isla

Uno de los grandes atractivos de la Fira de Maig de Campos 2022 fue el espacio PaPaPa, que regresó con gran éxito de público y participación, organizado por el Ajuntament de Campos junto a la Associació de Forners i Pastissers de Balears. A partir de las diez de la mañana, en el recinto ferial hubo elaboración de panes en directo por parte de los panaderos locales. Muy cerca de esta carpa, se situaron los estands de las pastelerías campaneres con venta de panes artesanos y especialidades que reclamaban atención.

En el de Can Bet, hubo pan de leche con crema de queso y bola de prim, rellena de sobrasada y cabello de ángel; en Can Vadell, ofrecieron pan de cerveza negra con tomate y queso; en el de Pastisseria Pomar, magraneta mumare con sésamo, rellena de foie gras y jamón dulce; en Can Nadal, mini panecillo francés (llonguet) y pan moreno con crema de requesón, confitura y avellanas, y por último, Can Pere aportó pan moreno con sobrasada y pan integral con confitura. A todas estas especialidades acompañaba la venta de ricas piezas de panet d’oli, pan de jengibre, cúrcuma y trigo sarraceno, además de las especialidades de Dulcelíaco, presente en un estand.

Concurso

A las once de la mañana comenzó el tast de los cinco hornos finalistas del concurso Millor pa moreno 2022, que dio comienzo el sábado con 20 participantes. Cinco panes fueron los que probaron ante el público los miembros del jurado, Antoni Contreras, Joan Segura, Pere Munar y Salvador Maura, que desconocían la identidad de los panaderos en todo momento, como explicó Pep Magraner, gerente de la Associació de Forners y Pastissers. Ellos tuvieron que evaluar todas las características. Cerca de las dos de la tarde se dio a conocer el nombre de los finalistas: Forn de Plaça (Consell), Qué bo (sa Pobla), Can Moranta (Consell), Can Pistola (Lloseta) y horno Carrefour Coll d’en Rabassa.

El premio al mejor pan moreno de Mallorca fue para Laura Planells Torrens, de 27 años de edad, de Can Moranta, de la localidad mallorquina de Consell, quien recibió una placa de la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, y el premio de 500 kilos de harina que entregó David Roca, representante de Harinas de Mallorca. El premio al mejor pan moreno local fue para Nadal Lladó, del horno Can Nadal de Campos.