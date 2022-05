Lorenzo Gil reparte en Son Llàtzer más de nueve millones de euros con el Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 9.175.000 euros en Palma, en un cupón agraciado con nueve millones de euros y siete cupones más premiados con 25.000 euros cada uno. El vendedor de la ONCE Lorenzo Gil Expósito es quien ha llevado la ilusión a Palma desde su punto de venta, situado en el Hospital Son Llàtzer. Tal y como indican desde la organización, Lorenzo es una persona afiliada a la ONCE, con baja visión, que lleva 14 años vendiendo cupones en Palma. Hasta hace solo un mes trabajaba en un polígono, como agente itinerante, y ahora en un quiosco ubicado en el centro sanitario.

«Estoy muy contento de llegar aquí al hospital y repartir este dineral, muy contento por toda la gente del centro y los que vienen aquí, a veces en situaciones poco agradables», ha destacado. Esta es la tercera vez que Lorenzo ha repartido un primer premio de la ONCE en estos 14 años «pero nunca tanto dinero junto, nueve millones, qué barbaridad», ha indicado. Los ocho cupones premiados los ha repartido «cupón a cupón», especialmente entre sanitarios, pacientes y familiares, sobre todo en las visitas de rehabilitación y diálisis, con gente que llega también desde Ibiza y Menorca. El Cuponazo del 6 de mayo ha dejado, además, importantes premios en localidades de ocho Comunidades Autónomas, hasta sumar 12 millones de euros. En Cataluña, el Cuponazo ha dejado 750.000 euros. En Barcelona, el vendedor Joaquim Ramón Boixadera Caballé ha repartido 500.000 euros en 20 cupones agraciados con 25.000 euros cada uno. Y en Gavá (Barcelona), la vendedora de la ONCE Encarnación Alcalde García ha llevado la suerte a 10 de sus habituales, repartiendo 250.000 euros.