Hoy en día casi de todo se puede comprar y se pueden realizar todo tipo de trámites online. A pesar de lo positivo, este hecho también atrae a ciberdelincuentes. Este peligro acecha sobre todo a colectivos vulnerables, como los más mayores, pues son quienes menor manejo tienen de internet. Los estafadores tratan de hacer valer ese desconocimiento para engañarles y sustraerles información valiosa, como datos bancarios o información personal. Para evitarlo, el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil recomienda tener en cuenta una serie de consejos a la hora de navegar por internet.

No introducir claves secretas

Nunca se deben introducir la contraseña o las claves secretas de sitios bancarios en webs desconocidas. De caer en manos de ciberdelincuentes, estos pueden acabar robando importantes cantidades del banco o suplantando la identidad del afectado. En estos casos, sin duda, mejor prevenir que curar.

No entrar en links desconocidos

Muchos de los sistemas de hackeo entran en el ordenador o móvil mediante un link. El usuario lo recibe a modo de correo electrónico o mensaje de whatsapp de remitente extraño y, al entrar, el ciberdelincuente se hace con información confidencial del propietario del dispositivo. Esto es: datos personales, información bancaria, fotografías... Para evitarlo, la Guardia Civil recomienda no entrar en mails o mensajes de remitente desconocido.

Comprar solo en webs seguras

Hay que desconfiar de páginas web de apariencia descuidada y poco profesional. Para corroborar que el sitio es seguro para realizar trámites con información sensible, es preciso fijarse en el icono. Si utilizamos el navegador de Google, Google Chrome, estos iconos nos alertan del nivel se seguridad de la página en la que nos encontramos:

Es mejor no llevar a cabo gestiones sensibles si ya de por sí el icono nos indica que no es del todo seguro y descartarlo por completo en el caso de que ya Google nos avise de que es peligroso.

Desconfiar de grandes ofertas

Si es una oferta extraordinariamente buena, lo que se conoce como un «chollo», muy probablemente no sea verdad. Uno de los principales trucos que utilizan los ciberestafadores para atraer a posibles víctimas es anunciar llamativas ofertas. Así, los usuarios tienden a clicar y comprar los productos, muchos de los cuales o no existen o no cumplen con las altas expectativas anunciadas.