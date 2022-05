Separados por 30 horas de viaje y 14.000 kilómetros, Marta Terrasa ha vivido una historia de amor con Tim, un surfero neozelandés, pero también con Australia. A las librerías acaba de llegar Winter in July, un libro que narra el viaje geográfico y emocional de esta periodista musical y surfera. «Mi ex, una pareja tóxica, me dejó dos horas antes de embarcarme en un viaje a Java con mi hermano», cuenta Terrasa.

Surfeando en Java conoció a Tim, un neozelandés que vivía en Australia y «tras una relación epistolar 2.0» de dos años a base de emails y mensajes, Terrasa optó por cumplir su sueño: viajar a Australia y de paso encontrarse con él. Mientras los treintañeros se debatían entre la hipoteca y los niños, Terrasa abandonaba un trabajo fijo y se lanzaba a recorrer Australia en una furgoneta. «Era mi excusa de los 30», explica la autora, que ha volcado en su libro las vivencias de su viaje por Australia y a otros destinos, siempre en compañía de Tim, intentando que la relación sobreviviera a los kilómetros y la diferencia horaria. «Empecé a escribir en la pandemia. Habíamos dejado la relación y volví a Mallorca tras aprobar unas oposiciones para profesora que había preparado en Australia mientras dormía en una furgoneta», cuenta Terrasa. Marta Terrasa, junto a una cría de canguro. Foto: M.T. Reconoce sentir el síndrome de la impostora tras publicar esta obra biográfica, aunque ya debutó con el libro Repensant Palma, converses amb Toni Noguera. Las ideas y venidas de una isla a otra, los encuentros con la fauna del país, surfear en playas míticas y escondidas o la fascinación cultural se mezclan con ese viaje personal en el que Terrasa encontró su animal totémico, la cucabara. Ahora es funcionaria y planea nuevos viajes. Tim, por cierto, recibirá el libro en breve.