«Ghosting, tía. Hace días que no sé nada de él. No me contesta a los mensajes, no me coge el teléfono. El otro día quedamos para cenar y ha desaparecido, parece que se lo ha tragado la tierra». Es el último wasap que ha recibido Inés de su amiga Marina. Después de meses de quedar con Martín, un chico al que conoció a través de Tinder, este se ha volatizado. No es un caso aislado, el patrón se repite. En tiempos en los que el amor está a tan solo un match, el ghosting se ha convertido en uno de los modelos más comunes en las relaciones entre jóvenes y adolescentes.

La gran comunidad que se ha creado alrededor de aplicaciones como Tinder (la más utilizada en España), Meetic o Hinge, también ha generado nuevas formas de comunicación y de relacionarse a la hora de conocer a una posible cita a través de Internet. Ghosting (desaparecer sin motivo ni aviso), fishing (pescar) o benching (tener a alguien en el banquillo) son algunos de los conceptos más conocidos. Sin embargo, los expertos tienen decenas de nuevos términos identificados, todos ellos relacionados con conductas para dañar, manipular, controlar o hacer que una persona actúe en beneficio del otro. Es el nuevo peligro del romanticismo tóxico. Según el estudio más reciente en España sobre ghosting y breadcumbring (mantener el interés de alguien con miguitas de atención), realizado por investigadores del departamento de Sociología de Castilla-La Mancha en 2021, «la mitad de los participantes no estaban familiarizados» con esos términos, pero «aproximadamente dos de cada 10 aseguraron haber sufrido e iniciado ghosting, y algo más de tres de cada 10 participantes habían sufrido o iniciado breadcrumbing en el último año». Este grupo de profesionales señala en el informe (que puede leer al completo aquí) que «son necesarios exámenes empíricos para comprender estos comportamientos digitales, su incidencia y las variables relacionadas con ellos». En el siguiente glosario les ofrecemos una recopilación de los nuevos términos y su significado para huir siempre de las malas relaciones, ya sea en Tinder o en la vida real: Banksying Este término está basado en la historia de un cuadro del conocido artista Banksy. En 2018 se subastó la obra Niña con globo, e inmediatamente, en la misma subasta se destruyó en una trituradora. En las relaciones se explica en aquellas personas que pasan semanas sabiendo que una relación va a acabar y planeando esa ruptura. Benching La traducción sería tener a otra persona en el «banquillo». También podría conocerse como el ni contigo ni sin ti, es cuando una persona manipula a otra y solo tiene ella la decisión de cuándo y cómo se ven, mientras que la otra nunca acaba de perder las esperanzas. Breadcrumbing La traducción del inglés vendría a ser 'dar migajas de pan', es decir, a la hora de mantener una relación es aquel o aquella que va dando pizcas de atención a la otra persona que no tiene intención de anzar o formalizar la relación. Catch and release Capturar y liberar, como en la pesca deportiva. El objetivo es el de perseguir el objetivo, pero no buscan mantener la relación: persisten, conquistan, quedan y adiós. Una vez conseguida la cita se pierde el interés. Catfishing Consiste en crear una identidad falsa para iniciar un vínculo con alguien, en algunos casos esta practica supone un delito. En los casos extremos cuando quién lo practica roba imágenes de otras personas y datos se puede denunciar y estar penado. Muchas veces se trata de una estafa y nunca llegan a conocerse en persona. El nivel previo en el kittenfishing, es decir inventarse cosas para agradar a otra persona. Un ejemplo es decir que te encanta el reguetón cuando ni tan siquiera sabes quién es Maluna ni que canta. Cloaking De tapar. Es cuando una persona desaparece y bloquea a la otra persona de todos los canales por los que mantenían la comunicación. Cricketing Consiste en dejar un mensaje en leído durante largo tiempo, no es cuestión de horas, sino más bien de semanas o meses. La versión previa se llama curving y es cuando en vez de dejar de escribir lo hacen de forma muy escueta y con monosílabos, mostrando desinterés. Cuffing Es cuando una persona pasa la temporada de invierno con una persona para dejarlo cuando llega el verano. Cushioning La práctica consiste en flirtear con otras personas para que amortigüen la caída cuando acabe la relación que se tiene en ese momento. Fishing Es una de las más conocidas y que más se suelen hacer. Literalmente significa pescar, la mayoría de veces pescar con quién sea. Es decir, cuando una persona le escribe a varias a la vez con tal de tener una cita. Firedooring Las puertas de las salidas de incendios tienen que abrirse hacia el exterior, así es una relación de este tipo. Son relaciones totalmente descompensadas en la que quien lo ejerce solo atenderá realmente a la otra persona cuando necesite algo de ella. Flexting Noticias relacionadas 'Mobbing, ghosting o 'love bombing', qué son las violencias psicológicas y cómo detectarlas De flexionar. Inflar la imagen para que parezca mejor de lo que es antes de conocer físicamente a la otra persona. Gaslighting Es también tiene su sinónimo en español: hacer luz de gas. Es un mecanismo de violencia psicológica para hacer dudar a alguien de su propia realidad, negándola e intentando confundirla en su percepción o sus recuerdos. Es decir, aquel que hace un abuso continuo, repetitivo y sutil que desgasta y acaba por anular a quien es víctima de este maltrato. Ghosting De fantasma, o explicado de otra manera: desaparecer sin despedirse, sin decir adiós, sin dar explicaciones. Desparecer de un día para otro. También se le puede llamar caspering, del dibujo animado Casper. La parte contraria a esta práctica es el ghostbusting (cazafantamas), son aquellos que insisten en buscar y mantener la comunicación aunque en el otro lado ya no haya nadie. Gatsbying El término viene de Jay Gatsby, el personaje de la novela El gran Gatsby, que hacía todo lo posible por llamar la atención de Daisy Buchanan. También se conoce como instagranding. Es usar Instagram para atraer la atención de alguien, colgar un post o una story con indirectas a una personas con el objetivo final de que esta reaccione, ya sea en la misma red social o por otra. Hoovering Pasar la aspiradora, es decir, limpiar el desastre para volver a la vida de alguien. Love bombing Esta bomba de amor tiene una primera parte muy rápida en la que las atenciones y las promesas de felicidad eterna son continuas. Y una segunda que comienza cuando se ha conseguido que la otra persona esté entregada a esa relación, y que es acabar con ella tan deprisa como se empezó. Negging Consiste en intentar conseguir el interés de alguien a través de comentarios negativos que intentan anular de alguna forma a la otra persona. Insultos disfrazados. Orbiting Orbitar alrededor de alguien en redes sociales, dando likes, viendo sus stories, pero sin llegar jamás a interaccionar. Phubbing Phubbing, la combinación de phone (teléfono) y snubbing (desairar o hacer un desprecio) y que tiene traducción al castellano aunque no está extendida, ningufoneo. Según un estudio de Facebook de 2017, un 71 % de las personas lo hacen en algún momento, ya sea en pareja, entre amigos o en familia. Pocketing Una relación de interior, es decir, una pareja con la que las cosas solo funcionan a solas, en su casa o en la tuya o, como mucho, en algún sitio donde no vaya a cruzarse nadie conocido. Pero nada más allá. Viene de pocket, bolsillo, por la metáfora de que una vez en la calle, esa persona va escondida. Roaching Comportarse, metafóricamente, como una cuchara. Es decir, son aquellos que no aceptan ningún tipo de compromiso ni quieren mostrar su relación al resto. A pesar de comportarse como una pareja ellos no se consideran así. Submarining Hacer un submarino es dejar a alguien, ignorarlo durante un tiempo más o menos largo, y después volver. Y volver como si no hubiese sucedido nada. Tindstagraming Es pasar directamente de un perfil de Tinder que tenga puesto en la biografía la cuenta de Instagram, a esa cuenta, sin preguntar y sin hacer match. Si está cerrada, le dará a seguir sin dar explicaciones de dónde viene y si no, no le hará falta. Revisará esa cuenta a diario, sin seguirla y sin interactuar. Solo vigilando. En realidad, es stalking, acoso en línea. Pasivo, pero acoso. Throning Es querer tener una relación con alguien solo por su estatus social o económico. Zumping Zumping, dejar a alguién por Zoom. Un término que se extendió durante la pandemia, cuando las circunstancias epidemiológicas limitaban las interacciones sociales. Zombieing Si alguien hace ghosting, de repente quiere volver y lo hace a través de las redes sociales, está haciendo zombieing.