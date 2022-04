House of Son Amar presenta Exhibit 2.0

Gran estreno el celebrado anoche en House of Son Amar con motivo del inicio de temporada y presentación del nuevo espectáculo Exhibit 2.0. Alrededor de 450 invitados, entre proveedores, tour operadores, agentes turísticos, medios de comunicación, influencers, etc., asistieron al evento social en el que la empresaria británica y propietaria de Son Amar, Margaret Whittaker, recibió a los asistentes, junto al director del complejo, Marty Smith. El espacio Eden reunió a los presentes para disfrutar del cóctel con una gran puesta en escena, protagonizada por algunos de los artistas que forman Exhibit 2.0, ambientado con música de los djs Álex Caro y Sote de Lino. A la copa de cava, como bienvenida, se sumaron bandejas de una variedad de croquetas, pan de cristal con compota de tomate y jamón, mini brocheta de mozarella y tomate cherry, selección de mini quiches, mini hamburguesas y mini raciones de patatas bravas.

Una puesta de largo en la que se vieron algunos rostros conocidos, tanto de la sociedad mallorquina, como de empresarios, modelos e influencers extranjeros. Tras la recepción, todos los invitados accedieron al gran teatro de House of Son Amar, donde el entretenimiento comienza nada más entrar y el público interactúa con algunos de los personajes más extravagantes del show. Tras el éxito, la pasada temporada, de Exhibit, un show de variedades que incluye acrobacias, danza y números musicales con tintes de cabaret, House of Son Amar presenta una nueva versión aún más vibrante y audaz de este espectáculo que promete animar las noches de Mallorca esta temporada.

Una acróbata animó el cóctel y sorprendió a los invitados.

Un momento del deslumbrante espectáculo ‘Exhibit 2.0’.

Exhibit 2.0 representa una experiencia vanguardista que incluye a algunos de los mejores artistas internacionales, en una versión moderna de un clásico atemporal. Un placer para todos los sentidos con atrevidas e increíbles acrobacias combinadas con una coreografía fascinante y una innovadora banda sonora. House of Son Amar, un lugar histórico exponente de la cultura mallorquina, recibe a sus clientes en el impresionante patio del siglo XVI, que en sus inicios representó el corazón de Son Amar e históricamente el centro de entretenimiento de la Isla. Los invitados al estreno también disfrutaron del show de las fuentes, realizado en el Hall of Fountains, que recuerda al famoso Bellagio de Las Vegas. Sin duda, una gran velada de comienzo de temporada alta en House of Son Amar, que ofrece grandes espectáculos para residentes y turistas.