Noventa kilómetros por la Tramuntana

La Travessa CIDE por la Serra de Tramuntana se ha consolidado en la agenda escolar del centro educativo. Es una actividad que organizan dos docentes y amantes de la naturaleza y el senderismo Sebastià Vallbona y Mario García. Esta es la cuarta edición que organiza el centro escolar, a la que cada año se inscriben más alumnos de sexto de Primaria y primero de ESO. «La primera vez que realizamos la Travessa fue en 2017 y fuimos unos 22 alumnos. Ahora se han inscrito más de 60 estudiantes pero seleccionaremos a unos 28, por orden de inscripción», comentan.

La aventura comienza el viernes desde el pueblo de Estellencs hasta Pollença. Es una ruta de 90 kilómetros en la que hay dos jornadas, de Esporles a Deià y de Deià a Cúber, en la que realizan 24 y 20 kilómetros, respectivamente. «En sus mochilas, los escolares tan solo llevan una cantimplora y cuatro cosas básicas ya que contamos con un vehículo que transporta el equipaje y comida». No se trata de una simple excursión, aunque dormirán en tiendas de campaña y albergues.

Valentina López, Laura Duerkop, María Salom y Natalia Samblas participaron en anteriores ediciones.

«El principal objetivo es que disfruten de la convivencia y la naturaleza, durante las 24 horas del día. Aprenderán a valorar el esfuerzo y superación. Conocerán oficios como el trabajo de carboneros, margers, etc y descubrirán cómo hacer una brújula y su funcionamiento, además de juegos y concursos culinarios. Aunque no es un ejercicio de supervivencia, sí es un aprendizaje de la vida». Pese a que los niños no estarán en contacto con los padres, los progenitores sabrán en todo momento cómo y dónde se encuentran gracias al grupo de Whatsapp de padres en el que los tutores irán informando a diario. En la última jornada, padres y madres se podrán unir a los escolares y realizar los últimos kilómetros juntos.