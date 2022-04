Al igual que otros escritores con libros publicados antes de Sant Jordi, el pasado sábado Martín Garrido Ramis estuvo en la firma de libros de El Corte Inglés, de Avenidas, firmando su última novela, Funambulistas sin red, editada por Cosecha negra, que gira en torno a los cabezas rapadas y nazis en Mallorca. A su lado se encontraban otros escritores, Catalina Pascual Femenies, que presentaba su libro Pampallugues en el temps; los colegas Joan Riera Frau, con La memòria esclava, y Miquel Alzamora, con La otra Liga; y Xisco Barceló, con Los ojos de nadie, libro de cuentos ilustrado por pintores mallorquines. A todos les deseamos mucha suerte… Y que el tiempo mejorara, pues la lluvia estuvo perjudicando la jornada, sobre todo por la mañana.

Nos contó Martín Garrido que Funambulistas sin red, escrito en clave de thriller, «ha sido la novela que más me he documentado a la hora de escribirla», señalando que «en la Isla sigue habiendo muchos nazis llegados tras el final de la Segunda Guerra Mundial, a los que hay que sumar sus descendientes, todos completamente integrados en nuestra sociedad». Por otra parte, deciros que Garrido ya ha empezado la preproducción de lo que será su película de este año, a la que titulará El director. «También será un thriller, basado en la biografía de un director de cine desaparecido. Mi intención –señala Martín– es que tanto actores, como personal técnico, sean mallorquines y estrenarla en un importante festival de cine, a celebrar en noviembre... También tengo en proyecto montar una obra de teatro que estrenaría a finales de año, en Madrid, con actores madrileños. Naturalmente, antes la presentaríamos aquí, donde la haríamos con actores de la Isla, en un teatro todavía por decidir. Mientras tanto –apostilla– sigue en cartel, en Madrid, El rey que cazaba elefantes».

¡Oído, javaloyistas!

Y hablando de firmas y de presentaciones de libros, el próximo jueves, 28 de los corrientes, en la Plaça del Tub, a partir de las 19.00 horas, Antoni Ceballos presentará su libro Los Javaloyas, Àngels i dimonis de la música de ball, un libro excelente, tanto por cómo está escrito como por su presentación y su documentación fotográfica, lo que le convierte en un libro imprescindible en la biblioteca de cualquier javaloyista que se precie. Lo presentará el musicólogo Francesc Vicens, y se contará también con la música de Jaume Jiménez.

El libro sobre Los Javaloyas se presenta el jueves.

Miguel Ángel Herranz, presidente de la Peña Taurina y Gastronómica.

Gastronomía y toros

El pasado viernes, en la inauguración de Solidartdel hotel Artmadans, nos encontramos con Miguel Ángel Herranz, presidente de la Peña Taurina y Gastronómica de la Isla, quien nos invitó a que mañana, miércoles, asistamos al almuerzo mensual que dicha peña organiza, en el que, además de comer bien, se habla de toros. Como suelen hacer en cada almuerzo, los peñistas sentarán a la mesa a un invitado, que en esta ocasión es Ángel Fernández, que fuera empresario de la plaza de toros de Palma entre los años 70 y 80 del siglo pasado.

Sala del Inside, donde sigue la subasta solidaria de obras de arte pro Ucrania.

Siguen las subastas

Por cierto, siguen abiertas las dos subastas a beneficio de los damnificados por la guerra de Ucrania. Una está en el hotel Artmadans, en la que, entre otros, participan artistas del colectivo Ou verd. La otra, presentada el pasado viernes, la encontraréis en el hotel Inside, con obras de importantes pintores de la Isla. En ambos establecimientos os dirán cómo debéis hacer para pujar.

Víctor Sánchez preguntó si el mural (izquierda) era legal y... Pues lo borraron.

Quien la sigue...

Víctor Sánchez, empresario a quien la COVID-19, y sus circunstancias, le hicieron finiquitar su negocio, pues no pudo hacer frente a las deudas que se le acumularon durante el tiempo que el Govern le obligó a cerrar su establecimiento, además de miembro fundador de La Resistencia, denunció el mural del Frente Obrero que desde el pasado 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República, podía verse en una de las paredes del Parc de sa Riera, junto al anfiteatro. «Y lo de la denuncia no fue por el mural en sí –explica–, sino porque estaba en un parque público, por lo cual, me pregunto, ¿qué pasaría si los responsables de todos los partidos e ideologías políticas, fueran del color que fueren, hicieran lo mismo, convirtiendo dicho parque público en parque ideológico…?». Durante la pasada semana, Sánchez, a fin de saber si quienes habían pintado dicho símbolo ahí tenían permiso para ello, llamó al 010, Policía Local, Policía Nacional, Emaya… «pero sin tener respuesta a mi pregunta. Lo único que me dijeron desde el 010 es que mirarían a ver si el Ajuntament les había dado permiso». El cartel siguió ahí hasta el pasado viernes, en que un equipo de limpieza lo borró. ¿Conclusión? Pues que si fue borrado es porque no tenía permiso… Y que si insistes en tus denuncias, estas pueden llegar a buen puerto. Como ha ocurrido en este caso.