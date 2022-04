A Filippo Grey (Felip Báez) le conocimos en la penúltima tertulia radiofónica que Manolo viene haciendo desde hace unas semanas en el Bar Mavi, de Palma, donde nos citamos para dos días después. Llegó al reencuentro en su silla de ruedas y entre otras cosas nos contó que hoy, esta noche, presenta en el In Café, de calle Blanquerna, su última novela –con anterioridad ha escrito otros libros–, titulada Vampirs & desamors, que gira en torno a sexo, drogas, rock'n'roll y vampiros, y que se complica con la aparición de muertes extrañas. Obra que también presentará el próximo 23 de abril, con motivo del Dia del Llibre, en la Plaça d’Espanya, en esta ocasión de la mano de la Llibreria Ramon Llull, de Palma. La grandeza de Felip no es solo por su producción literaria, que la tiene, sino por él mismo. Sobre todo por cómo ha sabido rehacer su vida desde aquel día que ésta se le complicó.

Y es que Felip era profesor de Educación Física, de Secundaria, en Girona –la carrera la hizo en Lleida–, además de haber practicado multitud de deportes como fútbol y rugby, entre otros. Pero en el año 2012 le diagnosticaron esclerosis múltiple, lo cual le obligó a dejar lo que estaba haciendo, para volver a comenzar de nuevo, y más cuando en 2015 «me imposibilitaron», y en 2016, «me dicen que tengo que sentarme en una silla de ruedas de por vida, por lo que he de dejar de trabajar, ya que me invalidan, lo cual, para mí, fue algo así como una caída a los infiernos.... Por lo que, o me adaptaba a mi nueva vida, o estaba completamente perdido».

Recuerda que en la primera fase, entre 2012 y 2015, tratando de buscar una solución a su problema, hizo una serie de cursillos que poco tenían que ver con la esclerosis, cursillos de inteligencia emocional y chi kung, una terapia medicinal de origen chino basada en el control de la respiración, «pero no me sirvieron de nada. En cambio, posteriormente, los cursos que también hice sobre ajedrez, escritura creativa y poesía, sí me ayudaron a salir del pozo en el que estaba. Eso, y decidir sobre un sueño que había tenido, en el que estaba sentado en un sofá, al lado de una persona vestida completamente de negro, con una guadaña en su mano, y en frente una puerta abierta. Decidí salir por la puerta, porque si me quedaba al lado de aquel tipo sabía lo que me iba a pasar. Así que opté por empezar otra vez, ahora apoyándome en el ajedrez y en la escritura. El primero me enseñó a ser metódico y ordenado, y a volver a competir, y el segundo, a comunicarme y expresarme, lo que se tradujo en escribir cuatro libros. A unos, los más reales, los firmo con mi nombre, Felip Báez, mientras que los otros, como este último, Vampirs & desamors, más de ficción, con sexo y droga, lo hago como Filippo Grey, mi pseudónimo. También me ha ayudado mucho a reconstruir mi vida la asociación Multicapacitats, que creé junto a otros amigos, a través de la cual me reúno con escolares para hablarles de la discapacidad, lo cual me va muy bien».

Felip con su libro sobre la mesa, de espaldas al lugar donde lo presentará.

Cambios que más ha notado

Volviendo a él, como persona, nos dice que su esclerosis múltiple, «a la que no hay que confundir con la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA –aclara–, es una enfermedad del tipo secundaria progresiva que cada vez va a más, por lo cual yo he de ir adaptándome a ella, día a día. Una enfermedad que ha hecho que me haya tenido que separar de mi compañera, dejar Girona... Y también perder amigos… Sí –matiza–, algunos de ellos buenos amigos… Me refiero a esos que un día me dijeron «cuenta conmigo siempre, y si necesitas algo, llámame», pero que cuando los necesité, y llamé, me pusieron siempre excusas o pegas, por lo cual llegué a la conclusión de que los verdaderos amigos son los que ven a la persona por encima de la silla de ruedas y no a la persona en silla de ruedas, por lo que siempre puedes contar con ellos, los que no te fallarán, porque siempre van a estar contigo».

Su producción literaria

A vuelta con sus libros, ha escrito, como Felip Báez, y en castellano, Fútbol a su medida (Inde) y Manual de entrenamiento de fútbol base. Y ya con esclerosis, y como Filippo Grey, escribió en catalán un poemario con su grupo de poesía, Breaking poets, «con el que también recitamos, destinando todo lo que ganamos a la asociación creada por mí», y también en catalán 7 relats breus (Edicions Forment), basado en siete historias de diferentes tramas, y el ya citado Vampirs & desamors, editado también por Forment, que como hemos dicho, presentará esta noche en el In Café, de Blanquerna, y que gira en torno a cuatro jóvenes en Lleida, que siguiendo a un grupo de rock acabarán compartiendo un piso como estudiantes. Pronto aparecerán muertes extrañas, algunas producidas por los colmillos –els ullals– de vampiros; romances, desamores e historias para no explicar. Un libro de treinta capítulos distribuidos en seis partes, dando comienzo cada una de ellas con una canción que se puede escuchar a través del código QR que la acompaña, canciones interpretadas por Iron Maiden, Héroes del silencio, Nightwish, Sangtraït, Metallica, etc., del que no contamos nada más, sino que os invitamos a que lo leáis.

Saber empezar otra vez

Aparte de ser un buen escritor, de Felip nos quedamos con su capacidad de readaptarse a una nueva vida que ni se imaginaba, en la que cada día va creciendo, haciéndose cada vez más con ella. Y nos llama también mucho la atención ver cómo escribe, casi siempre con el móvil, «pues –dice–, como lo llevo conmigo a todas partes, lo tengo siempre a mano, por lo que, a nada que se me ocurre algo, lo escribo y luego lo guardo en ‘la nube’, para recuperarlo cada vez que decido continuar escribiendo. Por esa utilidad que tiene es por lo que escribo con él, y más tras haberme acostumbrado». Pues este miércoles nos vemos en el In Café.