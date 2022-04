B-Style Shop no cesa en su empeño de plantear una amplia oferta de productos de lujo a los lectores de Ultima Hora, ya sean de tipo gastronómico, o como en esta ocasión, de experiencia.



La plataforma on line de B|Style vuelve a contar entre su oferta con ‘Exhibit’, en esta ocasión en su segunda edición, ‘Exhibit 2.0’. Un espectáculo impactante promovido por House of Son Amar.

Recordemos para quien disfrutó de este show en su edición anterior, así como para aquellos que aún no lo conocen, que ‘Exhibit 2.0’ es una exhibición de danza y acrobacia con tintes de cabaret en el que actúan algunos de los mejores artistas del mundo.



Estimulante, delicioso, atrevido, audaz, son algunos de los adjetivos que definen a esta puesta en escena de fascinantes coreografías y música. Un vistazo a las fotos que acompañan este texto solo pueden adelantar un ápice de lo que se siente en directo.

House of Son Amar Internacionalmente conocida, House of Son Amar ha recogido, presentado y producido espectáculos de altísima calidad en todos sus años de trayectoria. Contando en todos ellos con artistas excepcionales que redondean una experiencia única en un teatro único. Su precioso patio del siglo XVI, la Gran Sala de las fuentes y el Gran Teatro describen la belleza del centro, ubicado en Carretera de Palma-Soller KM 10,8, en Palmanyola, muy cerca de Palma y con un buen aparcamiento que además de amplio, es gratuito. Las entradas Desde ya, tiene todo el verano para disfrutar de este espectáculo, concretamente, hasta el 1 de octubre, de jueves a sábado a partir de las 21:00hs.

Tiene distintas categorías y precios para asistir a ‘Exhibit 2.0’, aquí se las mostramos, pero para más información no dude en visitar la web de B|Style:



- Categoría III, son asientos laterales con disposición estilo teatro, con un precio de 27,50 euros.

- Por su parte, en la Categoría II encontrará su asiento en mesa estilo cabaret, con vista central y acompañamiento de cava, fresas y chocolate. Su precio es de 55 euros.

- Si prefiere la Categoría I, esta le ofrece una ubicación Premium, con mesa privada estilo cabaret, vista central y cava, fresas y chocolate. El precio es de 65 euros.

- Finalmente, la Categoría VIP, por 95€ le ofrece Zona VIP con sofá privado, Möet & Chandon de 37,5 cl (2 pers.), fresas y chocolate y fast-track al teatro.

Ya puede comprar cualquiera de estas opciones de entrada, bien a través del código QR que verá impreso en la publicidad de este evento, o bien, entrando en la web. Además, el mecanismo es muy sencillo, tan solo debe seleccionar el tipo de entrada que desea, indicar cuántas personas, añadir los datos personales y proceder al pago, totalmente seguro, que le ofrece la plataforma.