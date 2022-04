Panada Pank es un proyecto fruto del tándem formado por José Miguel ‘Pepmi’ Garau y José Miguel ‘Xemi’ Morales. «La idea surgió cuando Pepmi comenzó a recibir comentarios de la gente sobre los episodios de su serie Son Mai. Creo recordar que se emitió en el año 2020, y a la gente le gustaban mucho los personajes secundarios ‘cuquis’ como las panades y los cocarrois. Así que a Pepmi se le ocurrió hacer una especie de spin-off de Son Mai con este tipo de personajes, y como era la época del confinamiento, pensó como idea central en un personaje que se hacía youtuber porque se aburría en su casa. Por suerte para mí, también decidió cambiar de formato y hacer un show de marionetas, contando conmigo, en lugar de hacerlo todo él en 2D», explica Xemi, quien se encargó de la confección y manipulación de las marionetas, vídeo, audio y grafismos, mientras que Pepmi, además de la idea original, aportó el guion, la storyboard, música, letras y voz.

Ambos cuentan con una amplia experiencia en el mundo audiovisual. Los dos estudiaron en la Escola d’Arts i Oficis, hoy llamada Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears. Xemi se decantó por la ilustración y Pepmi por el diseño gráfico. Posteriormente, ambos también estudiaron animación 3D en el LADAT. Xemi, un curso corto pero intenso de diseño y animación de personajes 3D, y Pepmi, diseño de personajes en Londres y luego hizo el máster MA ISCA. Pepmi colaboró en la película Valentina, que logró el Goya a la Mejor Película de Animación.

Aunque Panada Pank es un proyecto de dos, han trabajado por separado. «Cada uno ha hecho su parte sin contar con ayuda de ningún tipo, lo cual, al menos en mi caso, y aunque estoy acostumbrado, no deja de ser duro en ocasiones, sobre todo anímicamente, pero también te proporciona una sensación de libertad absoluta», explica ‘Xemi’.

Sin pausa, pero sin prisa

Al no tratarse de un encargo, no tenían una fecha de entrega fija, y lo fueron compaginando con los trabajos que les reportaban una compensación económica. «Si tuviese que imaginar cuánto tardaría ahora en hacer mi parte si me pudiese dedicar a tiempo completo, entonces supongo que entre la fabricación de la marioneta, la grabación y la edición, mínimo dos semanas o puede que tres», explica Xemi, quien recuerda haber tenido la casa llena de focos, telas verdes, trípodes y partes de marionetas «por más tiempo del recomendable para la salud de cualquier familia normal. Por suerte, ni mi mujer ni mi hija son normales, y por eso no se quejaron en ningún momento», añade con humor.

Si alguien busca Panadapank (todo junto) en YouTube, se encontrará con un divertido vídeo tipo teaser (un adelanto de una serie o película para llamar la atención, pero sin desvelar la trama), de algo más de dos minutos de duración, en la que se da a conocer este simpático personaje. «Necesitaríamos financiación de la buena para poder realizar la serie completa. Buscamos inversores o patrocinadores para poder llevar a cabo el proyecto. Conseguir dinero, ¡eso sí que es complicado!», exclama Xemi. En el caso de que hubiera continuación, la protagonista de Panada Pank tiene pensado formar una banda de rock con unas amigas suyas, muy coloridas todas ellas. «Es que a nosotros nos encantan las panades que se salen de las tradicionales, pero las de siempre también ¿eh?», aseguran entre risas. Si alguien está interesado en obtener más información sobre este proyecto o participar en su financiación, puede hacerlo a través de la web www.baleardemarionetas.com.