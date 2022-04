¿Por qué mi gato está siempre cerca del ordenador?

Los ordenadores parecen captar la atención de muchos gatos. Los felinos suelen merodear cerca de ordenadores de sobremesa y portátiles. Se sientan al lado, llegan a pasearse sobre el teclado o, incluso, pueden quedarse aturdidos mirando la pantalla. Y tiene su motivo. Parece que simplemente nos siguen a todos lados o que actúan de esta forma para llamar nuestra atención, pero la realidad es que este comportamiento puede deberse a otros motivos.

Aunque la conducta del felino está condicionada por multitud de factores, se pueden extraer tres motivos principales que expliquen la predilección de los gatos por los ordenadores. Una de las razones puede deberse al calor que producen estos aparatos. Los gatos pueden acercarse en busca de este calor como manera de calentarse y subir su temperatura corporal. Otro de los postulados propone que, efectivamente, se acercan al ordenador para atraer la atención de su dueño y obtener de paso ciertas caricias. La tercera explicación a esta predilección felina por los ordenadores es el lugar en el que se ubican: el escritorio. Un sitio elevado, desde donde el gato puede obtener una vista general de la habitación.

Hay que ir con cuidado, ya que pueden acarrearnos serios problemas. Los animales pueden acabar mordiendo los cables, tirando los aparatos con algún movimiento imperceptible o borrando algún archivo importante. Por ello, si queremos salvaguardar los ordenadores, es mejor seguir una serie de tácticas para apartarlos, pero en ningún caso castigarlos. Los expertos advierten de que este comportamiento de los gatos no conlleva ningún carácter negativo, por lo que no está justificado. Como contraposición, te proponemos algunos trucos para conseguir mantener su atención en otro asunto: una de las opciones es poner en la habitación otro foco de calor, para que el gato acuda a él en lugar de al ordenador. Para tenerlo entretenido y lejos de las pantallas, también puedes ubicar en el cuarto una torre para que juegue en ese espacio o tener siempre a mano un juguete. Si no consigues separarlo del ordenador a través de estos métodos, cierra la puerta mientras tengas el ordenador encendido.