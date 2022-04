La mujer y la calistenia l La radio en el Mavi l Dharko Colossus

Mallorca se ha convertido en una de las sedes más importantes de la calistenia a nivel nacional. Durante los próximos meses, la Isla acogerá una serie de competiciones, talleres, exhibiciones y batallas que contarán con la presencia de los atletas, jueces y amantes de la Calistenia & Street Workout llegados desde todos los puntos de la geografía nacional. Bajo la organización de @Rubitofit y Round 1, se ha preparado un completo calendario de eventos. Todo ello arrancó el pasado sábado, cuando se disputó la segunda edición de Básicoscon la participación de más de treinta atletas, tanto en la modalidad masculina como femenina. Un campeonato de resistencia en el que David Durán, Carmen González y Áurea Peregrina se alzaron con la victoria en sus respectivas categorías. Destacar la gran actuación del equipo Jap Calisthenics, con su entrenador Jhonnatan Aristizabal al frente, que realizó una extraordinaria competición. Para el próximo día 23 de abril, la organización tiene previsto realizar una gran quedada, a partir de las 17.00 horas, en Palma, con la participación de una de las más mediáticas, influencer y referente de la calistenia femenina, Paula García, conocida popularmente en las redes como @paulita.workout. La atleta madrileña compartirá con toda la comunidad sus conocimientos y vivencias en una tarde mágica para este deporte.

El día 7 de mayo, la capital balear acogerá uno de los eventos más esperados de la temporada. La Round Battles Freestyle, una competición de freestyle abierta a los mejores veinte participantes, donde se enfrentarán todos los atletas en batallas eliminatorias –uno contra uno– hasta que solo quede un único vencedor. Para esta ocasión, cuatro jueces nacionales viajarán a Mallorca para arbitrar la competición: Pedro Gadez (tensión), Jéssica Martín (fuerza), Vera Khezina (dinámicos) y Flycare (combinados). Todas las imágenes, entrevistas, reportajes y vídeos íntegros de la competición podrán seguirse a través del perfil de Instagram @Rubitofit, el canal de comunicación de referencia creado para difundir el mundo de la calistenia y dar a conocer a los diferentes atletas.

Aunque parezca fácil, no lo es. Y si no, pruébalo. Y repítelo las veces que lo hace ella, como mínimo diez.

Los jueces, todos ellos referentes nacionales de esta modalidad deportiva, irán llegando a la Isla días antes de la competición y está previsto que participen en quedadas, talleres y reuniones de trabajo con todos los amantes de la Calistenia & Street Workout. Desde la dirección de @Rubitofit también nos adelantan que a mediados del mes de junio se realizará un taller con Sergio Ordóñez, una de las eminencias de la comunidad de calisténicos de España. Finalmente, en agosto, está previsto que se celebre la tercera edición de Santa Ponça Battles, en Calvià. La calistenia es un sistema de ejercicios físicos con el propio peso corporal. En este sistema, el interés está en los movimientos de las cadenas musculares que componen nuestro cuerpo.

Cada miércoles por la tarde, Manolo emitirá su programa desde el Bar Mavi. En la foto, él con los nuevos propietarios del local, Roberto y Virginia.

El nuevo Bar Mavi

El conocido bar de la calle 31 de diciembre, de Palma, cambia de dueño. Desde hace un mes, pasan a dirigirlo Roberto Contreras y Virginia Pericás, con la particularidad de que se han quedado con todos los trabajadores, desde la cocinera, con más de treinta años en la casa, hasta el último de los camareros que ha llegado. Roberto y Virginia no son nuevos en el oficio, pues son los propietarios de los In Café (Son Cladera y calle Blanquerna) y del restaurante Club Hípico la Gubia, de Bunyola. Por cierto, una de las novedades que han incluido es que cada miércoles, de 17.00 a 18.00 horas, la radio de Manolo –la que emite desde el Bar Cristal– se traslada al Mavi, en principio, por una hora, dirigida y coordinada por el propio Manolo y Patricia Chinchilla.

Dharko Colossus dice que sorprenderá al telespectador con la actuación que prepara para ‘Got Talent’.

Un coloso en ‘Got Talent’

Dardo Isidoro Pastor Serra, 1,90 de estatura, 130 kilos de peso, 46 de pie –de ahí que, dado su aspecto físico, prefiere que le llamen Dharko Colossus–, enamorado de la obra de Marvel –dice que si Marvel le hubiera conocido, él sería uno de sus personajes–, cantante de ópera, fisioculturista, pintor y algo así como un Lamborghini en el amor –lo de Lamborghini es porque se considera potente y un lujo como amante–, por lo cual siempre está dispuesto a tirar la caña a cualquier dama… Pues bien, Dharko Colossus, que ya cantó en un Deluxe, y que participó recientemente en un First Dates, no solo ha superado el cásting de Got Talent 2022, «sino que al director del programa le gustó mucho lo que hice».

Por tanto, el mallorquín va, dentro de unas semanas, a Got Talent, «y voy a sorprender –anuncia–, sí, ya que voy a reunir ópera con culturismo y teatro. ¡Lo nunca visto hasta ahora! Sí, ya que durante mi actuación, el público podrá apreciar tanto mi voz, poderosa, cantando un fragmento de una ópera de Wagner, como mi musculatura. Y ahí me planto. No quiero dar más detalles. Eso sí, mi actuación no pasará inadvertida». Para finalizar, decir que, al menos por este año, Dharko no podrá hacer real otro de sus grandes sueños: ser uno de la partida de Supervivientes, donde, dice, «me encontraría como pez en el agua, pudiendo, hasta incluso, dar la sorpresa», pero… Bueno, no pasa nada. Si no ha sido este año, será en el próximo. En este, por lo pronto, ha estado en First Dates, donde hubo una segunda cita, y dentro de nada en Got Talent. Lo que significa que va por buen camino para darse a conocer. Que es su meta. Pues mucha suerte, amigo.