En danza en Qatar

En tan sólo una semana, el videoclip del primer single oficial del Mundial de Qatar 2022 ha registrado cerca de 10 millones de visualizaciones. La canción Hayya Hayya (Mejor juntos), interpretada por Trinidad Cardona, Davido y Aisha, cuenta con un equipo de baile formado por doce españoles, dos de ellos los mallorquines Álex Manga y Antonia Meliá.

«Todo ha sido un cúmulo de casualidades y emociones», comenta Álex Matamoros (Palma, 1988), conocido como Álex Manga desde que participó en el popular programa de televisión Fama, ¡a bailar!, y quien además es coreógrafo. «Me llamó el coreógrafo Shaffir desde Dubái para ayudarle en un casting, sin decirme de qué se trataba, tan solo que quería buscar un equipo de bailarines en España. Allí conocí personalmente a Antonia Meliá, a quien ya seguía en redes sociales y sabía que era de Mallorca».

Antonia Meliá, (Felanitx, 1994) comenzó a bailar, al igual que Álex, en Top Dance. Ha trabajado con artistas internacionales de la talla de Karol G, Niki Jam, Beatriz Luengo, Ozuma y muchos otros. «Yo digo que soy mallorquina y ciudadana del mundo ya que siempre estoy preparada para vivir en cualquier lugar del planeta. Al principio, cuando le decía a la gente que bailaba, me preguntaban ‘¿y a qué más te dedicas?’, como si el baile no fuera una profesión y no pudiéramos vivir de ello», comenta Antonia Meliá, quien próximamente realizará una gira europea junto al cantante Anuel.

Tras seleccionar seis chicos y seis chicas, entre más de 300 grandes bailarines, los elegidos pusieron rumbo al desierto de Al Aamriya (Qatar), entre ellos los dos mallorquines, que pasaron a formar parte del grupo, siendo Álex Manga junto a Shaffir y Bea Mur los coreógrafos del proyecto. «Ha sido una experiencia maravillosa, y la que se nos viene encima, de cara a noviembre, cuando comience el mundial de fútbol».

Los bailarines rodaron el videoclip durante siete días, con viento, noches gélidas y días con temperaturas abrasadoras. «Hemos contemplado los mejores atardeceres, montado en camello y dormido en tiendas de campañas. Unos días agotadores pero fantásticos», comentan ambos.

Fútbol y música

Con este proyecto musical la Fifa pretende llegar a una audiencia internacional a través de la unión del fútbol y la música. Hayya Hayya es parte de la banda sonora que se dará a conocer sobre el 21 de noviembre, fecha de inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Tras grabar el videoclip, los bailarines disfrutaron de cinco días más, a la espera del sorteo de la fase de grupos, alojados en el hotel The Ritz-Carlton Doha, en Qatar, donde pudieron conocer a exfutbolistas como Michel Salgado, Fernando Hierro, Didier Drogba, Alessandro Del Piero, etc.

Nombres que no le dicen nada a Antonia Meliá, «aunque no sea futbolera yo siempre voy con España», pero que para Álex Manga significan mucho pues «de pequeño yo quería ser futbolista como mi abuelo Miguel Ángel Matamoros, quien jugó con el Mallorca y la selección de Honduras», añade emocionado.

Durante unos días, los dos mallorquines acaban de coincidir en Palma, donde pudimos reunirles para realizar esta entrevista en exclusiva, antes de poner rumbo a sus otros compromisos profesionales. «Yo, ahora estoy en Madrid trabajando mucho. Desde siempre mi ídolo a sido Freddy Mercury y tengo un espectáculo sobre Queen y otros grandes artistas a quienes, además de interpretar vocalmente, represento con una visión más corporal», dice Álex.

Ambos coinciden en que su pasión por el baile ha requerido y requiere mucho esfuerzo y privarse de cosas. «Nos hemos perdido muchos momentos en familia y con amigos, como los cumpleaños y otras celebraciones, pero nos apasiona lo que hacemos. En el momento que no tengamos esa sensación, habrá que dejarlo. Pero con este trabajo en Qatar tenemos los mismos sentimientos que cuando nos han contratado para grandes proyectos.

De hecho la nueva generación viene pisando fuerte, pero nosotros además ponemos en valor nuestra experiencia», a lo que Álex añade que «en mi caso, además de bailar, enseño. Quiero ser líder, pero también el primero en dar el callo».